Sin duda alguna, Carolina Ramírez se ha convertido en una de las actrices favoritas del público tras su gran interpretación en “La reina del flow” como Yeimy Montoya. Si bien, ella ya nos había sorprendido con su trabajo en “La hija del mariachi”, la producción de Netflix la terminó de catapultar en la cima del éxito.

Por ello, sus seguidores están pendientes de todos los pasos que dé no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. Para tener al tanto de lo que hace a sus fanáticos, la actriz colombiana contó por qué tuvo que subir dos veces una misma foto a Instagram, luego de que esta fuera censurada por dicha red social.

A continuación, te contamos el motivo por el que la también bailarina tuvo que publicar nuevamente una fotografía que desde el primer momento ya había causado sensación en los internautas.

Pese a que la red social bajó su fotografía, la actriz no dudó en publicarla de nuevo, pero con un mensaje distinto (Foto: Carolina Ramírez / Instagram)

¿POR QUÉ CAROLINA RAMÍREZ SUBIÓ DOS VECES UNA FOTO PARA RECIBIR LA APROBACIÓN DE INSTAGRAM?

El 13 de diciembre, Carolina Ramírez decidió compartir en su cuenta personal de Instagram una fotografía que le tomó la revista Soho hace 14 años cuando era conocida por “La hija del mariachi”. En aquel entonces, ella tenía 24 años y uno de sus sueños era convertirse en bailarina de ballet.

En la foto se ve a la actriz en primer plano de cuerpo entero sin ropa sumergida en el agua de un tono azul. Ella está en posición fetal, con una pierna sobre la otra y un brazo estirado tras su cabeza. “Hace 14 años de esta foto y sigo creyendo que es una de las mejores que me han hecho (...), la encontré y la comparto con ustedes porque sí”, escribió en la descripción.

La imagen de hace 14 años que le tomaron a la actriz, pero que en un primer momento la borraron (Foto: Soho / Carolina Ramírez / Instagram)

Pese a la reacción positiva de la gente, al día siguiente la imagen fue eliminada de su perfil, según Instagram porque no cumplía con las normas de su comunidad. “Me bajaron la foto porque mi pezón no protestaba, no lactaba o no educaba”, indicó en sus historias.

Pero en lugar de aceptar lo señalado por la red social, la actriz de “La reina del Flow” volvió a subir la fotografía e indicó lo siguiente. “Hazte el autoexamen (de mama), pues la anterior la bajaron por no educar. ¡Sorry!”.

Tras volver a publicar la imagen, y al ser considerada educativa por Instagram, sus seguidores le enviaron gran cantidad de comentarios. “Fotaza Bella”, “Instagram es muy sensible para tanto arte”, “Eso si es arte”, “Bellísima, una obra de arte”, “Eres lo más Carito”, “Sos perfecta… y más ahora que vivis acá”, “Instagram atrevido cómo puede bajarte una foto, en fin. Diosa Caro”, “Jajajajajaja eres maravillosa”, entre otras reacciones.