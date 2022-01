Carolina Ramírez, protagonista de “La reina del flow”, es una de las actrices colombianas más reconocidas a nivel internacional. La intérprete de 38 años se ha ganado un lugar importante en el mundo de la actuación gracias a su participación en varias series y telenovelas, conquistando al público con su carisma y talento.

La actriz caleña suele ser muy reservada con su vida privada, en especial con sus relaciones sentimentales. Ramírez siempre ha tratado de estar lejos de los escándalos o polémicas, sin embargo, esto no la ha librado de estar en el centro de atención.

Años atrás, Carolina Ramírez sostuvo una relacion sentimental de seis años con el también actor Jimmy Vásquez. La pareja tenía planes de vivir fuera de Colombia, pero las cosas terminaron mal. La ruptura fue una de las más comentadas del mundo del entretenimiento, pues el hombre acusó a “La reina del flow” de haberle sido infiel. ¿Qué pasó entre ellos? Aquí todos los detalles.

Carolina Ramírez como Yeimy Montoya en "La reina del flow" (Foto: Carolina Ramírez/ Instagram)

¿POR QUÉ SE SEPARARON CAROLINA RAMÍREZ Y JIMMY VÁSQUEZ?

En una entrevista para el programa “Se dice de mí” realizada en 2017, Jimmy Vásquez reveló que estuvo a punto de quitarse la vida cuando terminó su relación con Carolina Ramírez. La separación lo llevó a sufrir una fuerte depresión, llegando a ingerir alcohol mezclado con algunas pastillas.

El actor tocó fondo, por lo que llamó a un amigo solicitando ayuda. Fue así como terminó ingresado en un hospital donde lograron salvar su vida. Posteriormente, asistió a terapia psicológica durante 4 años tras la separación de la actriz.

Según contó Vásquez, mientras él emprendió solo el viaje a la espera de la actriz; ella sostenía otra relación sentimental con alguien más en Colombia, desde tres meses atrás.

“Me entero que ella ya tenía una vida con otra persona acá y que la tenía hace tres meses antes planeada. Todo esto había sido, digamos, una manipulación para que yo me fuera”, contó el hombre en 2017.

Carolina Ramírez no se había referido a esta situación en ese momento, pero en el 2020 durante una entrevista con Diva Rebeca, personaje interpretado por Ómar Vásquez, la actriz decidió romper su silencio asegurando que él le enseñó las cosas que no quería para su vida.

“Yo veo ese caso resumiendo todo en una sola frase y es que yo a él le tengo un agradecimiento profundo, porque él me enseñó lo que no quiero para mi vida y eso es la mitad del camino que yo he tenido que recorrer, entonces uno también tiene que poner en otra perspectiva esas cosas que he vivido”, declaró la actriz en la transmisión en vivo de Instagram.

En ese sentido, la también bailarina afirmó que no “vale la pena recordar” ese episodio, pues ella tiene su verdad que no le pertenece a nadie más. Además, manifestó que no entiende por qué Vásquez decidió tocar el tema en la opinión pública.

“Si él necesitaba de eso para darse más popularidad, no sé por qué, pues ya han pasado tantos años y tiene una familia, no entiendo cuáles fueron sus motivos para ponerse en ridículo de esa manera y exponer a su familia de tal manera”, afirmó la mujer.

Al ser cuestionada sobre su presunta infidelidad, Carolina Ramírez contó su propia versión sin dar muchos detalles. La caleña aclaró que ella no estuvo con otra persona, ya que “defiende mucho la lealtad” y para poder cerrar ese capítulo de su vida ella “no necesitaba de una infidelidad”.