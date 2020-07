Gaby Rivero siempre será recordada por su papel de la “Maestra Ximena” en la telenovela infantil “Carrusel”. Este personaje le permitió obtener fama mundial y la internacionalización de su carrera. Y es que el melodrama infantil mexicano, que se emitió entre los 1989 y 1990, marcó la generación de muchos niños y adolescentes que hasta el día de hoy recuerdan con cariño la historia.

Si bien, todos recordamos a las “pequeñas palomitas” del segundo grado de primaria de la Escuela Mundial, cuyas travesuras y ocurrencias nos entretenían en cada capítulo, es imposible no evocar a la persona que estuvo al frente de ellos. Nos referimos a la maestra Ximena.

Gabriela Rivero es la actriz que dio vida a la “Maestra Ximena” en “Carrusel” (Foto: Televisa)

Rivero interpretó a este personaje, una joven mujer que encarnaba todo lo bueno. Además, de ser la profesora, era amiga y madre para varios de sus alumnos, quienes recurrían a ella sin dudarlo cuando tenían algún inconveniente.

Aunque ya han pasado 30 años desde que se estrenó “Carrusel”, el público sigue recordando con cariño a la maestra Ximena y los pequeños de la Escuela Mundial. Hoy te contamos uno de los secretos mejores guardados detrás de esta adorable historia.

¿QUIÉNES SON LOS NIÑOS DE “CARRUSEL” QUE FUMABAN A ESCONDIDAS, SEGÚN LA MAESTRA XIMENA?

Durante una entrevista en el programa “Mathi Nait”, Gaby Rivero hizo una fuerte revelación sobre los niños que actuaban en el melodrama. La recordada “Maestra Ximena” confesó que los pequeños fumaban a escondidas en los camerinos.

“Jaime (Palillo) también se juntaba mucho con Pablo y tenían su bendita y hacían travesuras, fumaban a escondidas en los camerinos. Yo les decía: ‘¿De dónde sacaron los cigarros?’, y ellos decían que de mi bolso”, explicó.

Aunque ahora suena como una graciosa anécdota, la artista reconoció que en su tiempo reprendió a los niños por sus acciones. “Y yo que no fumaba delante de ellos, porque en esa época yo fumaba, y no lo hacía para no darles el mal ejemplo”, agregó.

“Carrusel” marcó la generación de muchos niños y adolescentes que miraron esta telenovela infantil mexicana los años 1989 y 1990 (Foto: Televisa)

Algunos de los actores infantiles que participaron en “Carrusel” fueron Jaime Padillo, Yoshiki Takiguchi, Silvia Guzmán, Ludwika Paleta yPedro Javier Rivero. A partir de entonces algunos comenzaron a participar en más producciones, siendo Ludwika una de las niñas más recordadas por su papel como María Joaquina.

Ahora, Gaby Rivero continua con su carrera en el mundo de la actuación tanto en la televisión, cine y teatro. Además, participó como concursante en un reality show de baile. Uno de sus trabajos más recientes fue en 2019 cuando fue parte de la bioserie “Silvia, frente a ti” compartiendo créditos junto a Itatí Cantoral.

"La maestra ximena" fue interpretada por Gabriela Rivero, quien se ganó el reconocimiento y cariño de los televidentes (Foto: Televisa)

