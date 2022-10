Como todos los jueves, nuevas películas llegaron a los cines peruanos este 13 de octubre. De esta manera, grandes y chicos podrán disfrutar de entretenidas cintas en pantalla grande.

En ese sentido, revisamos la cartelera de los principales cines a nivel nacional (Cinemark, Cineplanet, Cinépolis y UVK Multicines) y encontramos los destacados lanzamientos de esta semana.

¿Quieres saber más sobre estos largometrajes? En las siguientes líneas, descubre cuáles son las películas de estreno del jueves 13 de octubre en la cartelera de cine de Perú.

¿QUÉ PELÍCULAS SE ESTRENARON EL JUEVES 13 DE OCTUBRE EN PERÚ?

1. “Halloween: La noche final” (”Halloween Ends”)

Cuatro años después de los sucesos de “Halloween Kills: La Noche Aún No Termina”, Laurie (Jamie Lee Curtis) vive con su nieta Allyson (Andi Matichak) y está terminando de escribir su novela autobiográfica. Después de permitir que el espectro de Michael determinara e impulsara su realidad durante décadas, ella ha decidido liberarse del miedo y la ira y aceptar la vida.

Pero cuando un joven, Corey Cunningham (Rohan Campbell), es acusado de matar a un niño que él cuidaba, se desencadena una serie de violencia y terror que obligará a Laurie a enfrentarse finalmente al mal que no puede controlar, de una vez por todas. La película está dirigida por David Gordon Green.

Jamie Lee Curtis es Laurie Strode en "Halloween Ends" (Foto: Universal Pictures)

2. “Fuerza Bruta” (”The Roundup”)

Ma Seok-do se dirige a un país extranjero para extraditar a un sospechoso. Sin embargo, descubre casos de asesinato adicionales y se entera de un asesino que había cometido crímenes contra turistas durante muchos años. El director Sang-yong Lee es el realizador de la cinta.

El póster de "Fuerza bruta" (Foto: B.A. Entertainment / Big Punch Pictures / Hong Film)

3. “La Gran Tormenta” (”Survive”)

Cuando su avión se estrella en una remota montaña cubierta de nieve, Jane (Sophie Turner) y Paul (Corey Hawkins) tienen que luchar por sus vidas como los únicos sobrevivientes que quedan. Juntos se embarcan en un angustioso viaje fuera del desierto. Película dirigida por Mark Pellington.

El póster de "Survive" (Foto: Gunpowder & Sky)

4. “Boonie Bears: Regreso a la tierra” (”Xiong chu mo: Chong fan di qiu”)

Largometraje del realizador Huida Lin. La caída de un objeto alienígena místico rompe la paz en Bear Ridge. Cuando Bramble se fusiona accidentalmente con él, ¡está lleno de increíbles superpoderes! Desafortunadamente, un invasor alienígena también ha aterrizado y está fuera para recuperar el objeto.

Ahora los hermanos osos tendrán que formar equipo con su antiguo enemigo, Vick, para enfrentarse a un alienígena agresivo, así como a un ejército malvado equipado con armas de alta tecnología. Vale precisar que esta es la secuela de “Osos Boonie: Aventuras en miniatura”.

El póster de "Boonie Bears: Regreso a la Tierra" (Foto: Fantawild Animation)

5. “Lourdes”

La roca de la Gruta de Lourdes es acariciada por decenas de millones de personas que dejaron allí la huella de sus sueños, sus expectativas, sus esperanzas y sus oraciones. En Lourdes convergen todas las fragilidades, todas las miserias. El santuario es un refugio para los peregrinos.

Documental dirigido por Thierry Demaizière y Alban Teurlai. Disponible en las salas de Cinemark.

El póster de "Lourdes" (Foto: Falabracks / Mars Films)

OTRAS PELÍCULAS EN CARTELERA

1. “Amsterdam”

Conoceremos la historia de tres amigos, dos soldados y una enfermera, que se encuentran en la capital holandesa donde forman un pacto para cuidarse entre sí pase lo que pase. Sin embargo, el trío se topa ante una desventurada situación pues los acusan de matar a alguien, “lo cual no es cierto”.

"Amsterdam" es una película dirigida por David O. Russell (Foto: 20th Century Studios LA)

2. “Vista por última vez” (“Last Seen Alive”)

La trama de “Vista Por Última Vez” se centra en Will Spann (Gerard Butler), quien conduce a su futura ex esposa Lisa (Jaimie Alexander) a la casa de sus padres cuando desaparece misteriosamente, sin dejar rastro, durante una parada en una gasolinera. Will se enfrenta a la policía local en un intento desesperado por encontrarla, pero a medida que pasa el tiempo y las sospechas caen sobre él, debe tomar el asunto en sus propias manos.

3. “Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda”

El más grande sueño de Tadeo es ser reconocido por sus colegas arqueólogos. No obstante, es un imán para los accidentes y eso se interpone en su sueño. Un día, sin darse cuenta, destruye un sarcófago que pondrá en riesgo la vida de sus amigos.

El póster de "Tadeo Jones 3" (Foto: Paramount Pictures)

4. “Sugar en aprietos”

Mariana, una joven locuaz y divertida, tiene la oportunidad de ser enviada a estudiar a la universidad gracias a la caridad de un benefactor (sugar daddy) que patrocina el orfanato municipal de la ciudad. Junto a sus compañeros, protagonizará una historia de enredos, pero amorosa a la vez.

5. “La mujer rey” (“The Woman King”)

Una epopeya histórica inspirada en los hechos reales que sucedieron en el Reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. La historia sigue a Nanisca (Viola Davis), general de la unidad militar exclusivamente femenina y a Nawi (Thuso Mbedu), una recluta ambiciosa. Juntas lucharon contra enemigos que violaron su honor, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir todo por lo que habían vivido.

Viola Davis es la protagonista de la película "La Mujer Rey" (Foto: Sony Pictures)

6. “Historias siniestras” (“Ghost Mansion”)

Ji-woo, un artista de la web, visita una mansión abandonada ubicada a las afueras de Seúl para encontrar inspiración para su trabajo. Sin embargo, mientras busca, escucha extrañas historias del lugar: un par de zapatos abandonados en un pasillo, risas de niños invisibles… Ji-woo se adentrará en la extraña vivienda para descubrir sus horribles secretos.

7. “Argentina, 1985″

“Argentina, 1985″ está inspirada en la historia real de Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven equipo jurídico que se atrevieron a acusar, contra viento y marea, a contrarreloj y bajo constante amenaza, a la más sangrienta dictadura militar argentina. Una batalla de David contra Goliat, con los héroes menos esperados.

Ricardo Darín y Peter Lanzani protagonizan "Argentina 1985" (Foto: Amazon Studios)

8. “Sonríe” (“Smile”)

Después de presenciar un extraño y traumático incidente que involucra a un paciente, la Dra. Rose Cotter (Sosie Bacon) comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. A medida que un abrumador terror comienza a apoderarse de su vida, Rose debe enfrentar su inquietante pasado para poder sobrevivir y escapar de su nueva y horrible realidad.

Sosie Bacon forma parte del reparto de “Smile” (Foto: Paramount Pictures)

9. “Mi dulce monstruo” (“My Sweet Monster”)

Película animada que narra la historia de la princesa Bárbara, quien está secretamente enamorada del príncipe Eduardo. Cuando el astuto empleado de correos Comadreja exige al rey que lo case con Bárbara, ella huye. Entonces, el dulce monstruo Boogey hará todo lo posible para ayudarla a salvar el reino.

10. “Súper ¿quién?”o (“Super-héros malgré lui”)

Cedric (Philippe Lacheau) es un actor fracasado, sin dinero y abandonado por su novia. Hasta que por fin consigue un papel protagonista: el del superhéroe “Badman”. Pero un día, Cedric se marcha del rodaje sin quitarse el traje y tiene un accidente de tráfico. Se despierta con amnesia, convencido de que es un superhéroe con la misión de acabar con el mal.