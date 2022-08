Escrita y dirigida por Jung Byung-gil, “Carter” es una película surcoreana de Netflix que sigue a un agente con amnesia que se ve envuelto en una misteriosa misión tras una pandemia mortal que ha devastado Estados Unidos y Corea del Norte. Sin recuerdos, encuentra un dispositivo en su cabeza y una voz en sus oídos le da órdenes para evitar que lo maten.

El protagonista interpretado por Joo Won debe rescatar a una niña que podría salvar al planeta de un virus de rápido efecto, conocido como ZDC, que convierte en zombis a los infectados.

El elenco de “Carter” lo completan actores como Lee Sung-jae, Jeong Sori, Camilla Belle, Jeong So Ri y Jung Hae-Kyun, pero ¿quién es quien en la nueva película coreana de Netflix?

¿QUIÉN ES QUIÉN ES “CARTER”?

1. Joo Won es Carter

Joo Won, mejor conocido por sus papeles en “King of Baking, Kim Takgu” (2010), “Ojakgyo Family” (2011), “Bridal Mask” (2012), “Good Doctor” (2013), “Fatal Intuition” (2015), “My Sassy Girl” (2017) [2] y “Alice” (2020), interpreta a Carter, un exagente de la CIA conocido como Michael Bane que viaja a Corea del Norte para una misión especial con una bomba en la boca.

Joo Won es el protagonista de la película surcoreana "Carter" (Foto: Netflix)

2. Camilla Belle es Agnes

En “Carter”, Camilla Belle, que apareció en “The Ballad of Jack and Rose” (2005), “When a Stranger Calls” (2006), “Push” (2009), “Dollface” (2019), da vida a Agnes, una agente del FBI que le informa al protagonista sobre su pasado en la CIA como Michael Bane.

Camilla Belle como Agnes en la película coreana "Carter" (Foto: Netflix)

3. Lee Sung-jae es Kim Jong-hyuk

Lee Sung-jae, que participó en películas como “Art Museum by the Zoo”, “Attack the Gas Station”, “Barking Dogs Never Bite” y “Kick the Moon”, es el encargado de dar vida a Kim Jong-hyuk, teniente general de Corea del Norte que traiciona a una mujer cercana a Carter.

Lee Sung-jae como Kim Jong-hyuk en la película "Carter" (Foto: Netflix)

4. Jeong So Ri es Han Jung-Hee

Han Jung-Hee es una mujer coreana que trabaja para el Departamento Internacional del Trabajo y se reúne con el protagonista de “Carter” para dar instrucciones específicas al protagonista. Anteriormente, Jeong So Ri apareció como Hong-seol en “The Spy Gone North” (2018) y Jiyun en “Pachinko” (2022).

Jeong So Ri como Han Jung-Hee en la película "Carter" (Foto: Netflix)

5. Jung Jae-young es Jung Byung-ho

Jung Jae-young, conocido por aclamadas películas como “Silmido” (2003), “Right Now, Wrong Then” (2015) y “On the Beach at Night Alone” (2017), interpreta a Jung Byung-ho, director de Relaciones con Corea del Norte en NIS.