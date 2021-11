¿Quién es Carter Reum? Esta es una de las preguntas que muchas personas se hacen luego que la multimillonaria, Paris Hilton, anunciara que ya es una mujer casada al contraer matrimonio con el hombre de negocios. La socialité decidió dar el “Sí, acepto” en una ceremonia privada.

La ceremonia nupcial se realizó en la fina del abuelo de Paris Hilton ubicada en Los Ángeles, California (Estados Unidos) y fue el lugar eleigdo por la pareja para sellar su amor luego de 15 años de conocerse y más de dos años de noviazgo.

Como se recuerda la socialité Paris Hilton, de 40 años, es bisnieta de Conrad Hilton, fundador de Hilton Hotels & Resorts, y su primera aparición de la modelo fue en la serie de televisión “The Simple Life”. Ahora, lejos de los escándalos y de las cámaras de los distintos medios de comunicación París Hilton inicia una nueva etapa de su vida de la mano de Carter Reum.

MÁS INFORMACIÓN: Conoce la respuesta de Paris Hilton cuando le preguntaron si estaba embarazada

¿QUIÉN ES CARTER REUM?

El hoy esposo de Paris Hilton, Carter Reum, nació en 1981 en Estados Unidos. Su padre fue W Robert Reum, ex presidente, presidente y director ejecutivo de Amsted Industries ubicada en Chicago. La compañía era considerada una de las empresas privadas más grandes de los Estados Unidos, según Forbes.

El mismo Robert -padre de Carter- fue ex presidente de Waste Management Inc. y vicepresidente de la Orquesta Sinfónica de Chicago, según Bloomberg.

En el 2007 Carter se unió a su hermano Courtney para lanzar la empresa de licores premium Veev, la primera en elaborar licores a partir de la fruta de acain. Su empresa fue galardonada entre la lista de los los 100 “empresarios más intrigantes” de Goldman Sachs. Pero eso no fue todo, pues, los hermanos cofundaron M13.

Se debe precisar que M13 ha logrado invertir en muchas empresas como Lyft, Pinterest, Snapchat, Ring, Bird, Warby Parker, SpaceX, Girlboss, Headspace y Rubicon. Según la información que maneja Showbiz Cheat Sheet, el patrimonio de Carter ascendería a los 35 millones de dólares.

Muy aparte de eso, Carter Reum también ha sido visto en algunas ocasiones en la televisión como en reality shows. Además, apareció como invitado y comentarista en programas de la CBS y Fox.

En el plano intelectual los hermanos Reum coescribieron un libro llamado Shortcut Your Startup: Ten Ways to Speed Up Entrepreneurial Success, donde cuentan sus historias de carrera profesional y son una guía a los nuevos emprendedores.

CARTER REUM, UN HOMBRE MUY TRABAJADOR

La socialité calificó como un hombre trabajador a Carter Reum y eso también influye en su desempeño como empresaria.

“Este hombre trabaja más duro que nadie que haya conocido en mi vida. Pensé que había trabajado duro. Él saca a cualquiera, a mí y a cualquiera, fuera del agua”, expresó.

Poco después también precisó que en USA Today que su hoy esposo la inspira a trabajar muy fuerte y “me hace sentir que puedo ser la mejor mujer que puedo ser”.

LA BODA DE PARÍS HILTON

El jueves 11 de noviembre Paris Hilton se casó con Carter Reum en una ceremonia donde no faltaron los lujos.

Como no podía ser de otra manera, la novia lució reluciente, pues, para su boda usó un vestido con detalles de transparencia y encaje. El vestido está valorizado en millones de dólares. También llevaba un velo color blanco. Este traje estuvo diseñado por Oscar de la Renta.

No podía faltar el anillo de compromiso que su novio le regaló en febrero del 2021.

La noticia del matrimonio de la socialité con Carter Reun se pudo conocer mediante la red social de Instagram donde la propia modelo posteó una foto donde luce su vestido.

“Mi para siempre comienza hoy… 11/11 #JustMarried #ForeverHiltonReum”, publicó la modeo acompañado de la foto.

MÁS INFORMACIÓN: Paris Hilton anuncia su compromiso con Carter Reum en su 40 cumpleaños

FOTOS DE INSTAGRAM DE CARTER REUM