La casa de papel 4: ¿cuándo terminará la serie española de Netflix?

Mientras los fans esperan la cuarta temporada de La casa de papel, que aún no tiene fecha de estreno oficial, también se preguntan si esa será la ultima de la serie española. Aunque de momento todo es un misterio es poco probable que Netflix deje ir a una de sus producciones más exitosas tan fácilmente.

En una entrevista para El Mundo Javier Gómez Santander, jefe de guionistas de la ficción que originalmente fue de Antena 3, habló sobre cuanto más durará la serie creada por Álex Pina.

“Ni nos lo planteamos. Con La casa de papel vamos partido a partido, como Simeone. Capítulo a capítulo, secuencia a secuencia, línea a línea. No hay otra manera. Si no, te abruma. Al principio te planteas unas líneas generales y arrancas, porque como se te ocurra pensar en la serie en su conjunto, se te cae encima un edificio de 20 plantas. Es como la vida, si te pones a pensar hoy en cuál es tu plan de jubilación, te tiras por el puente. Yo pienso en cómo voy a pagar mañana la factura de la luz y en qué va a responder un personaje en la próxima línea. Esa es la lógica con la que escribo”, explicó Gómez Santander.

Esto significa que las posibilidades de los guionistas son enormes, pueden explorar la historia de los atracadores a mayor profundidad o incluso crear tramas independientes para cada uno, tanto en el futuro como a modo de flashbacks.

Por otro lado, en una entrevista publicada el 13 de agosto de 2019 por El País de España, la actriz Itziar Ituño sugirió que habría una quinta temporada de La casa de papel, cuando señaló que "estamos rodando la cuarta temporada y me da en la nariz que no se acaba ahí". Es decir, la cuarta temporada no sería el final para El Profesor y su grupo de atracadores.

DEL FRACASO AL ÉXITO DE “LA CASA DE PAPEL”

Javier Gómez Santander también aprovechó para hablar de la segunda vida que tuvo la serie en Netflix. “La casa de papel fue un fracaso. En contra de lo que parece, la vida de la serie es la historia de un fracaso. Antena 3 recortó el número de capítulos previstos. La serie mantenía unas cifras decentes, pero nada especial. La sensación no era nada halagüeña y yo ya estaba pensando en los siguientes proyectos de la productora. Pero sí tenía esa idea de que esta pobre serie merecía algo más... y entonces sucedió.”

“Sin promoción ni nada. Netflix la metió en ese montón de series que tiene, que es como el cajón de los calcetines que nunca miras y de donde sólo te puede rescatar el algoritmo, y no le dimos ninguna importancia. Nosotros estábamos haciendo ya El embarcadero y, de repente, nos llegan un día con que, si hemos visto lo de Arabia Saudí, un tifo enorme de la serie en un estadio de fútbol. Y luego que en Brasil era el disfraz más vendido en el Carnaval. Y desde entonces ya no hay orden ni control: Turquía, Francia, Italia, toda Latinoamérica... Yo he estado en Colombia en un bar y me han reconocido. ¡Al escritor de una serie! ¿Cuándo cojones ha pasado eso?”, contó entre risas.