La casa de papel: la historia detrás de la aparición de Neymar en la temporada 3

Neymar cumplió uno de sus sueños y fue parte de su serie favorita, La casa de papel. Aunque el futbolista brasileño apareció en la tercera temporada de la ficción creada por Álex Pina no lo hizo desde su estreno, el 19 de julio, sino más de un mes después, debido a la denuncia de violación que existía en su contra.

El futbolista grabó un par de cameos en el sexto y octavo episodio de la tercera entrega del drama español, pero como su juicio aún estaba pendiente dichas escenas fueron eliminadas. Cuando la justicia brasileña archivo el caso por falta de pruebas, Netflix liberó las secuencias en las que participa.

En una entrevista para El Mundo Javier Gómez Santander, jefe de guionistas de la ficción que originalmente fue de Antena 3, habló sobre cómo fue proceso de desechar y recuperar las escenas del astro del balón pie.

“Tal cual. Sale en los capítulos 6 y 8. Él es muy fan de la serie, surgió esa oportunidad y nos pareció maravilloso. Fue muy gracioso, porque me llamaron un día para decirme que se había apuntado y que le escribiera un papel no previsto. Y pensamos que lo mejor es que fuera monje. Fabuloso. Y la primera frase que le escribimos fue: "No me gusta el fútbol, no me gusta la fiesta". Y ahí sale, vestido de monje con Berlín y el profesor y diciendo eso. A él le hizo gracia, por suerte”.

“Entonces, cuando salió la denuncia cambiamos el montaje. No es difícil. Lo remontamos todo mil veces. Antes de estrenarlos, veo cada capítulo con seis o siete montajes distintos”, explicó el guionista de La casa de papel.

El futbolista interpreta a Joao Santos, un monje brasileño, que vive en el monasterio en el que vive Berlín mientras planea el golpe al Banco de España junto a Palermo y el Profesor; y aparece concretamente en el episodio 6, minuto 3:42; y en el 8, minuto 2:02.