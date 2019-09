La casa de papel: la máscara de Don Quijote, la otra opción que casi destrona a Dalí

Desde su llegada a Netflix La casa de papel se convirtió en un éxito internacional, a tal grado que sus protagonistas también ganaron fama mundial, sus fans no dejaban de cantar “Bella Ciao”, el himno de la serie creada por Alex Pina. Este último se convirtió en uno de los elementos representativos de la ficción española, al igual que el mono rojo y la máscara de Dalí.

Sin embargo, en una entrevista para El Mundo Javier Gómez Santander, jefe de guionistas de la ficción que originalmente fue de Antena 3, reveló que esa no fue la única opción para cubrir el rostro de los atracadores de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre de España.



“La verdad es que hubo dos candidatos finales para las máscaras: Don Quijote y Dalí, que tienen en común un componente de locura, genialidad y romanticismo, además de unos rasgos muy reconocibles. Al final elegimos a Dalí porque era muy potente iconográficamente, como se ha demostrado luego”, contó.



La casa de papel prepara su cuarta temporada (Foto: Netflix) La casa de papel prepara su cuarta temporada (Foto: Netflix)

En julio de 2019, Álvaro Morte, que interpreta a El Profesor, explicó que para él esa máscara “significa muchas cosas, pero sobre todo significa el espíritu que encarna a la resistencia. Creo que hay mucha gente que se ha enganchado con ‘La casa de papel’ por ese sentimiento que provoca que el pez pequeño puede contra el pez grande, todos nos hemos sentido así en alguna ocasión y para mí, más allá de las muchísimas cosas que significa, lo que más representa esta máscara es ese espíritu de resistencia que creo que todos deberíamos tener ante cualquier injusticia”.

BELLA CIAO: EL HIMNO DE “LA CASA DE PAPEL”

Respecto al himno de La casa de papel confesó que surgió “de un bajón emocional. Estábamos buscando cómo abrir el capítulo seis y nos pasamos un día entero sin dar con ello. Fue muy frustrante y a la mañana siguiente me levanté triste. En esos estados carenciales de ánimo muchas veces me pongo Bella ciao para animarme. Lo hice y, mientras untaba las tostadas, me di cuenta de que esa era la canción”.



“Ahora hay gente que dice que no se politice una canción como Bella ciao. Eso es un ultraje. Es una canción que me emociona de toda la vida y es precioso que ahora haya vuelto a emocionar a mucha gente. Eso es mérito de la canción, no de la serie. Bella ciao siempre ha estado en los mismos lugares de reivindicación y de lucha, en el lado adecuado del mundo, y siempre regresa. La casa de papel le pega un empujón, pero eso sucede cíclicamente, está en el ADN de la canción. Escuchar que no hay que politizarla, que es sólo una serie... No puedes poner una canción así en la serie sin saber el significado que tiene, su historia y lo que representa, que son valores muy positivos”, agregó.