"La casa de papel" 4: Suárez, el personaje más odiado por "medio planeta" de cara a la próxima temporada

"La casa de papel" ("Money Heist" en inglés) se convirtió en un fenómeno mundial que goza de miles de seguidores. La tercera temporada se estrenó por Netflix el pasado 19 de julio y dejó en shock a sus fanáticos, por su nueva historia, los nuevos personajes, los peligros presentados y el increíble final que tuvo.

De ocho episodios, la tercera temporada de la producción de habla no inglesa con más éxito en Netflix llevó al Profesor y su banda al Banco de España como medio para rescatar a Río (Miguel Herrán), capturado por la Interpol y torturado por las autoridades españolas.

Tras la pérdida de algunos miembros del equipo, incluido Berlín, el Profesor convocó a nuevos integrantes para cumplir su cometido: Marsella, Bogotá, Estocolmo, Lisboa y Palermo. Sin embargo, el otro lado también se reforzó; así se sumó a la inspectora Alicia Sierra, quien termina la temporada dando un gran golpe a la banda de atracadores.

Desde que lanzó la tercera entrega de “la Casa de Papel”, son muchos los espectadores que no se quitan de la cabeza el final de la temporada. Hay muchas dudas, cabos sueltos e hipótesis que se manejan de cara a la cuarta temporada de la exitosa serie.

Uno de los personajes sorpresa es Suárez, interpretado por Mario de la Rosa, quien engañó al Profesor con su propia medicina: con el poder del sonido.

De esta forma, Suárez le ha hecho creer que ha matado a Lisboa, la antigua inspectora Murillo, dejando al jefe de la banda destrozado. El personaje de Mario de la Rosa cobró protagonismo en esta tercera entrega y terminó en lo alto.

El actor español conversó con el medio “Fórmula TV” y habló sobre el desarrollo de su personaje, lo que pasará en la cuarta temporada y cómo toma el éxito que ha ganado con su participación en la serie.

“Hubo ahí un giro muy agradecido que nos dejó arriba. Y a ver ahora qué pasa. De momento me está odiando medio planeta, el otro medio planeta es porque no ha visto la serie”, dijo entre risas.

Suárez, el personaje que interpreta en “la casa de papel”, se ganó el odio de muchos de los seguidores de la serie tras enfrentarse al Profesor y lograr engañarlo.

“Bueno, es un odio hacia Suarez. No es a mí. Entonces es una cuestión de guion. A los que nos toca hacer papeles antagonistas o cuando te toca hacer de malo, esto va en el contrato. Te toca”, dijo.

“Entonces sí, es un odio. Pero también, cuando te odian, es porque se entiende que el trabajo está bien hecho. Que lo he llevado donde lo tenía que llevar. Entonces yo en ese sentido estoy contento”, agregó.

Mario de la Rosa, también, dijo que el momento de protagonismo que está viviendo su personaje lo disfruta mucho. Sin embargo, tiene claro que el centro de atención está en los atracadores y que el resto es el equipo de apoyo en la historia.

Cuando se le pregunto sobre el futuro de su personaje, si hay una probabilidad de que se cambie de bando como ocurrió con la inspectora Murillo, el actor lo vio poco probable.

“No, tú imagínate todos no nos vamos a pasar al otro equipo. No, alguien tiene que detenerlos o intentarlo al menos. Bueno, aunque no se sabe”, dijo.

Sobre la cuarta temporada, Mario de la Rosa dejó con dudas a los fans y prefirió no adelantar lo que veremos en la plataforma de streaming.

“Siempre se deja en un punto ahí ambiguo, para poderlo continuar o no. Al día de hoy no se sabe. Ojalá haya una quinta, sexta, séptima y octava y que Suárez esté en todas. Bueno, hasta que la gente no se canse”, declaró.

Sobre el éxito mundial que ha logrado “la casa de papel”, Mario de la Rosa señaló estar contento con el recibiendo de la serie por parte del público y que se recibe gran cariño del público.

“Es una locura. Ha pasado un mes desde el estreno y son 150 millones de personas que lo han visto. Se vive con sorpresa y al mismo tiempo se recibe un cariño y es agradable. Te ilusiona. Te pone contento de estar en este proyecto y te genera una ilusión para estar en proyectos futuros”, finalizó.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 4 DE “LA CASA DE PAPEL”?

La cuarta temporada de “La casa de papel” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, aunque el cronograma de grabaciones hace suponerse que los nuevos episodios llegarán sí o sí en el 2020.

Aún no se sabe la fecha exacta, pero teniendo en cuenta que las grabaciones de la anterior temporada empezaron en noviembre de 2018 para estrenar los nuevos capítulos en julio de 2019, la cuarta entrega podría lanzarse, en el mejor de los casos, en el primer semestre del próximo año.