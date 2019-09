"La Casa de Papel", ¿tendrá más temporadas? Álvaro Morte cree que 'El Profesor' todavía tiene algo que decir

"La Casa de Papel" se ha convertido en una de las series más exitosas de los últimos años en Netflix. Muchas veces se ha reportado que ha sido la serie de habla no-inglesa que más audiencia ha atraído en la plataforma, demostrando que los proyectos hispanohablantes también tienen un lugar en el mundo del streaming.

Pero sin duda alguna, además de todo el equipo de producción, quienes más llevan el mérito de este éxito son sus protagonistas. Los actores que encarnaron a los atracadores y policías de la serie lo han dejado todo en la pantalla chica, siendo alabados internacionalmente por sus personajes en la serie de televisión.

Uno de los más queridos ha sido "El Profesor", la mente maestra detrás del robo del siglo. Interpretado por Álvaro Morte, este terminó la tercera temporada con una sola misión: vengar la muerte de Raquel Murillo, haciendo todo lo que sea necesario para completar su cometido, a pesar de que fue engañado y ella en realidad está viva.

¿Qué pasará en la parte 4 de "La Casa de Papel"? De momento es un misterio, pero lo es aún más el futuro de la serie luego de su inminente estreno. Por ahora, el actor ha dado algunas aclaraciones ante falsos rumores de su retiro de la serie que explicamos a continuación.

Como cualquier profesional del medio, luego de culminar sus responsabilidades con la serie de Netflix, Álvaro Morte volvió a unirse al director Jorge Dorado para una nueva serie llamada "The Head". Esta cuenta la historia de 10 personas atrapadas en una estación polar en la Antártida.

En este caso Morte interpreta a Ramón, un cocinero "tosco" como él mismo lo define, muy diferente a lo que fue "El Profesor" para "La Casa de Papel", y ha confesado en algunas entrevistas que fue precisamente esa diferencia la que lo llevó a decidirse por interpretar el papel.

"Quería que fuera completamente distinto tanto al Profesor de La casa de papel como a Óscar de El Embarcadero. Un proyecto me interesa si hago algo distinto, si me estás ofreciendo algo muy parecido no me llama la atención. Ramón podría haber sido como ellos, pero hemos querido llevarlo a otro sitio para alejarlo de esos personajes", comentó el actor en una entrevista para Vertele.

The Head es un proyecto en conjunto de HBO Asia, Hulu y The Mediapro Studio, quienes han desarrollado este thriller y suspense contando la historia de unas misteriosas muertes en una estación polar abandonada. Su guión contiene diálogos en inglés y en danés, un reto que el mismo Álvaro Morte ha tomado como un desafío de su carrera.

En la misma entrevista a Vertele sobre esta nueva serie, el actor tomó un momento para aclarar algunos rumores y comentar algo sobre su popular personaje, "El Profesor", a quien aún le atribuye mucho contenido para más adelante en la franquicia.

"El otro día leí en una página que 'se confirma el rumor de que Álvaro Morte no va a estar en la 4ª temporada de La casa de papel'. No sé quién ha dicho esto. El Profesor es un personaje muy interesante, creo que todavía se puede hablar de él. No me gusta quemar los personajes haciendo 12 temporadas, pero sí que creo que él sigue teniendo algo que decir", finalizó Morte.

¿Esto querrá decir que habrán más temporadas de "La Casa de Papel" y que tendremos a "El Profesor" de regreso? Es muy posible. Lastimosamente, los planes que tendrá la productora junto a Netflix se mantienen en total secreto, pero considerando el éxito de la serie hasta ahora pensar en una quinta temporada no parece tan descabellado.

Incluso podría dar pie a una precuela. Ver a "El Profesor" cuando se reunía con Andrés de Fonollosa fueron algunos de los mejores momentos de la tercera temporada de "La Casa de Papel", así que los guionistas podrían explorar una historia corta, independiente o incluso toda una temporada de lo que fue su relación en el pasado.

De una u otra manera, "El Profesor" volverá en los próximos años para la cuarta temporada de la serie de Netflix y luego todo será posible. Por lo que dijo Álvaro Morte, él está más que dispuesto a seguir interpretando este papel y mostrar todo lo que este personaje tiene que decir para el futuro.