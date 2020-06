El programa de Magaly Medina difundió parte de la clase virtual que dictó Cathy Sáenz a sus alumnos, donde se logró escuchar que la expresentadora de Latina cuestionó a la actual conducción de ‘Mujeres al mando'.

“En el programa, por ejemplo, donde yo trabajaba, ‘Mujeres al mando', actualmente no está cumpliendo con todos los requisitos porque no hay muchos vínculos ahí, no son tan amigas, no hay enemistad. Tampoco se llevan mal, tampoco son hermanas, no son primas. Es como que los vínculos están medios flojos”, señaló Sáenz en su clase a través de Zoom.

Ante este comentario público, la conductora de “Magaly TV: La Firme” no tuvo reparo en criticar a la exproductora y la calificó de “malagradecida”.

“Para mí siempre será la ‘Mamacha’ porque es lo mejor que sabe hacer. Ella está haciendo unas clases en redes sociales de cómo hacer producción televisiva y nos llegaron sus clases al ‘Chismefono’. Ella es bien malagradecida porque después que ‘Mujeres al mando’ la puso como conductora, ahora en sus clases critica a ese programa”, sentenció Medina.

Cabe mencionar que ‘Mujeres al mando’ es conducido por la cantante Maricarmen Marín y la periodista Thais Casalino. El espacio cambió su enfoque en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus.

