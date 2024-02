Dirigida por Jo Nam-guk, “Cautivar a un rey” (“Sejak” en su idioma original y “Captivating the King” en inglés) es una serie surcoreana que se emitió en tvN desde el 21 de enero hasta el 10 de febrero de 2024. La ficción escrita por Kim Seon-deok se estrenará en Netflix el 3 de febrero.

El drama romántico desarrollado por Studio Dragon narra la historia de un rey que en medio de una lucha de poder entre la realeza y el Gobierno se involucra con una misteriosa mujer, cuyo oculto deseo de venganza se transforma en un amor inesperado.

Jo Jung-suk, Shin Se-kyung y Lee Shin-young son los protagonistas de “Cautivar a un rey”, mientras que actores como Yang Kyung-won, Jo Sung-ha, Son Hyun-joo, Kang Hong-seok, Park Ye-young, Na Hyun-woo, Song Sang-eun, Han Dong-hee, Jung Seok-yong, Ha Seo-yoon y Jang Young-nam también forman parte del elenco de la nueva serie coreana de Netflix.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CAUTIVAR A UN REY”

1. Jo Jung-suk como Yi In

Jo Jung-suk, conocido por sus papeles en series como “You’re the Best”, “Lee Soon-shin” y “Oh My Ghostess”, así como también en las películas “My Love, My Bride” y “The Exclusive: Beat the Devil’s Tattoo”, da vida a Yi In, el rey de Joseon que siempre en peligro por las intrigas que se urden a su alrededor.

Choi Dae-hoon como el rey Yi Seon en la serie surcoreana "Cautivar a un rey" (Foto: tvN/ Netflix)

2. Shin Se-kyung como Kang Hee-soo/Kang Mong-woo

Shin Se-kyung, que fue parte de “Queen Seondeok”, “High Kick Through The Roof”, “High Kick: Revenge of the Short Legged”, “My Husband Got a Family”, “When a Man Falls in Love”, “The Girl Who Sees Smells”, “The Bride of Habaek” y “Run On”, interpreta a Kang Hee-soo/Kang Mong-woo, una mujer que se disfraza de hombre, jugador de baduk, y se convierte en espía para vengarse.

Shin Se-kyung como Kang Hee-soo, quien se hace pasar por un hombre llamado Kang Mong-woo, en la serie surcoreana "Cautivar a un rey" (Foto: tvN/ Netflix)

3. Lee Shin-young como Kim Myung-ha

Lee Shin-young, que apareció en “Just One Bite”, “Crash Landing on You”, “How to Buy a Friend” y “Rookie Cops”, asume el rol de Kim Myung-ha en “Cautivar a un rey”. Se trata de un noble que es muy hábil en el tiro con arco y con la espada. Debido al rechazo de Hee-soo, toma una decisión irreversible.

Lee Shin-young interpreta a Kim Myung-ha, un noble rechazado por Hee-soo, en la serie surcoreana "Cautivar a un rey" (Foto: tvN/ Netflix)

4. Yang Kyung-won como Yoo Hyun-bo

Yang Kyung-won, que participó en series como “Six Flying Dragons”, “The Liar and His Lover”, “Fight for My Way”, “The Smile Has Left Your Eyes”, “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”, “Vincenzo”, “One Ordinary Day” y “Big Mouse”, da vida a Yoo Hyun-bo, un subjefe de sección del Ministerio de Ritos que anhela riqueza y fama.

5. Jo Sung-ha como Kim Jong-bae

Jo Sung-ha, que fue parte de “The Slave Hunters”, “Sungkyunkwan Scandal”, “My Princess”, “Romance Town”, “The Innocent Man”, “Wang’s Family”, “Like Butterfly” y “Lovers of the Red Sky”, encarna a Kim Jong-bae, el padre de Kim Myung-ha.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Cautivar a un rey”:

Choi Dae-hoon como Yi Seon

Lee Gyu-hoe como Park Jong-hwan

Son Hyun-joo como Kang Hang-sun

Kang Hong-seok como Joo Sang-hwa

Park Ye-young como la dama de la corte Dong

Na Hyun-woo como Chu Dal-ha

Song Sang-eun como Ja Geun-nyeon

Han Dong-hee como Hong-jang

Jung Seok-yong como Se-dong

Jang Young-nam como la reina viuda Park

Ha Seo-yoon como la reina Oh

Jeon Su-ji como la dama de la corte Han

Um Hyo-sup como Oh Wook-hwan

Baek Seok-gwang como Min Ji-hwan

Jo Jae-ryong como Jung Je-pyo

Ahn Si-ha como la reina Kim