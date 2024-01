Ambientada en el mundo distópico desarrollado por el webtoon de Kim Soong-nyung y que se muestra en “Concrete Utopia”, película de 2023, “Cazadores en tierra inhóspita” (“Hwang-ya” en su idioma original y “Badland Hunters” en inglés) es una cinta surcoreana de Netflix dirigida por Heo Myung-haeng.

La película que tiene una duración de 107 minutos y se estrenará el 26 de enero de 2024 narra la historia de un cazador que entra en acción para rescatar a una adolescente que fue secuestrada por un médico trastornado después de que Seúl se vuelve un lugar yermo y sin ley tras un terremoto.

“Cazadores en tierra inhóspita”, que se grabó entre el 15 de febrero y el 18 de mayo de 2022, cuenta con un elenco principal conformado por Ma Dong-seok, Lee Hee-joon, Lee Jun-young, Roh Jeong-eui y An Ji-hye. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CAZADORES EN TIERRA INHÓSPITA”

1. Ma Dong-seok como Nam-san

Ma Dong-seok, actor surcoreano-estadounidense que participó en películas como “The Moonlight of Seoul”, “The Neighbor”, “Gyeolhonjeonya”, “One on One”, “The Royal Tailor”, “Train to Busan”, “Along with the Gods: The Two Worlds”, “The Villagers”, “Unstoppable”, “Eternals” y “The Roundup”, da vida a Nam-san, un implacable cazador de tierras baldías.

Ma Dong-seok interpreta a Nam-san, cazador de tierras baldías, en la película surcoreana "Cazadores en tierra inhóspita" (Foto: Netflix)

2. Lee Hee-joon como Yang Gi-su

Lee Hee-joon, que apareció en series como “Wild Romance”, “My Husband Got a Family”, “Legend of the Blue Sea”, “Mistress”, “Vincenzo”, “Mouse”, “Chimera”, “When the Day Breaks” y “Detrás de cada estrella”, asume el rol de Yang Gi-su, un médico que sobrevivió a la catástrofe.

Lee Hee-joon asume el rol del médico Yang Gi-su en la película surcoreana "Cazadores en tierra inhóspita" (Foto: Netflix)

3. Lee Jun-young como Choi ji-wan

Lee Jun-young, el miembro del grupo U-KISS y del grupo proyecto UNB que también fue parte de las series “Class of Lies”, “La novata de la calle”, “Good Casting”, “Imitation”, “Let Me Be Your Knight” y “La chica enmascarada”, interpreta a Choi ji-wan, el socio de confianza de Nam-san.

4. Roh Jeong-eui como Suna

Roh Jeong-eui, actriz, modelo y MC surcoreana que apareció en “Bachelor’s Vegetable Store”, “The King’s Doctor”, “Angel Eyes”, “Pinocchio”, “Live Up to Your Name”, “Witch at Court”, “18 Again”, “Dear.M” y “Our Beloved Summer”, da vida a Suna en “Cazadores en tierra inhóspita”. Se trata de una chica atrevida que sigue a Nam-san.

Roh Jeong-eui da vida a Suna, una joven atrevida, en la película surcoreana "Cazadores en tierra inhóspita" (Foto: Netflix)

5. An Ji-hye como Eun-ho

An Ji-hye, actriz surcoreana que participó en producciones como “Our body”, “Project Wolf Hunting”, “To the Beautiful You”, “Six Flying Dragons”, “Dr. Frost” y “Mine”, es la encargada de interpretar a Eun-ho, una sargento de fuerzas especiales.

Lee Jun-young como Choi ji-wan, Ma Dong-seok como Nam-san y An Ji-hye como Eun-ho en la película surcoreana "Cazadores en tierra inhóspita" (Foto: Netflix)