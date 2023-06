Kourtney Kardashian está esperando su primer hijo con su esposo Travis Barker y anunció la noticia al mundo en Instagram, al compartir un video de su revelación sorpresa. La celebridad de 44 años le reveló la noticia al baterista de Blink-182, de 46 años, mientras actuaba en el escenario de su concierto sosteniendo un cartel que decía: “Travis, estoy embarazada”.

Después de vislumbrar el mensaje de su esposa, el rockero saltó del escenario, se dirigió hacia ella y la pareja compartió un beso apasionado. Pero muchos fanáticos creen que Travis ya sabía que Kourtney estaba embarazada, antes de su revelación ‘sorpresa’ en el concierto de Blink-182.

En las redes sociales, los fanáticos de la estrella de los reality shows notaron las formas en que su esposo “debía” haber sabido que estaba gestando y todas las señales de que estaba embarazada.

Las señales que dio Kourtney Kardashian

Muchos notaron que, dado que Kourtney ya tiene un vientre notable, que era visible en su video de anuncio, seguramente Travis lo habría notado. En Instagram, un fan escribió: “Felicitaciones pero es obvio que él ya sabía que ella ya estaba mostrando mucho. Fácil de ver chicos”.

“Diría que este es el aviso “público” del embarazo, ya que parece de 3 a 5 meses”, comentó alguien más, mientras que otro agregó: “Estás CLARAMENTE embarazada como si él no se diera cuenta, lmao, eso es un 4- Barriga de 5 meses.

“Amigo, esto fue un montaje, ella tiene una barriga enorme y me estás diciendo que Travis no notó que su estómago crecía”, escribió alguien más, mientras otro fan comentaba: “¿Cómo no iba a saber que estaba embarazada?”.

Los fanáticos también notaron cómo Kourtney ha estado usando ropa muy holgada últimamente, y ahora es obvio que estaba tratando de ocultar su pancita. Una persona escribió: ‘¡Ah! Parecías embarazada con ese mameluco que deberíamos haber sabido”.

En Twitter, otro tuiteó: “Así que Kourtney está embarazada, pero todos lo sabíamos por cómo vestía su ropa holgada”. A fines de mayo, un fan preguntó: “#TheKardashians, ¿Kourtney está embarazada? Estoy mirando sus publicaciones de Instagram y está usando ropa sospechosamente holgada”.

Los fanáticos también se dieron cuenta del hecho de que recientemente Kourtney ha estado compartiendo fotografías antiguas de sí misma en Instagram, en lugar de tomas actualizadas.

La semana pasada, la estrella embarazada publicó instantáneas de unas vacaciones de 2019 en Portofino e incluyó fotos de ella misma en bikini.

Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron en mayo de 2022. (Foto: IG @kourtneykardash)

Kourtney y Travis se involucraron sentimentalmente a fines de 2020 después de casi una década de amistad. Hicieron oficial su relación en Instagram en febrero del 2021 y se comprometieron en octubre.

La pareja se casó en un juzgado de Santa Bárbara en mayo de 2022 antes de viajar a Portofino, Italia, una semana después para celebrar una lujosa boda en la mansión Dolce & Gabbana frente a sus amigos y familiares.

