En el reality show “La Casa de los Famosos México 2″, los participantes han demostrado una notable apertura emocional durante su convivencia. Este entorno propicio para la introspección y la sinceridad ha llevado a muchos de los concursantes a compartir aspectos profundamente personales de sus vidas. En este contexto, Adrián Marcelo, conocido por su trabajo como conductor y comediante, ha revelado una de las luchas más íntimas de su vida: la dificultad para tener hijos junto a su esposa, Karina Puente.

Durante una conversación en las primeras semanas del reality show con la periodista Shanik Berman, Adrián Marcelo se sinceró sobre el doloroso proceso que él y su esposa están atravesando en su intento por formar una familia. Según el famoso, a pesar de sus esfuerzos, el resultado no ha sido el esperado. “Estoy intentándolo, nada más que no podemos, no se está pudiendo, no está pegando el chicle”, confesó con una mezcla de frustración y esperanza.

Karina Puente lleva casi 3 años de casada con Adrián Marcelo, actual participante de "La casa de los famosos México 2" (Foto: Karina Puente / Instagram)

¿POR QUÉ ADRIÁN MARCELO Y SU ESPOSA NO HAN PODIDO TENER HIJOS HASTA AHORA?

El conductor detalló que ambos enfrentan problemas de fertilidad, lo que ha llevado a la pareja a buscar la ayuda de especialistas. Aunque Adrián tiene una motilidad espermática adecuada, la situación se complica debido a una baja carga ovárica en Karina. “Ya se inyectó dos rondas de hormonas”, explicó, reflejando el esfuerzo y la esperanza que están invirtiendo en su sueño de ser padres.

Marcelo también destacó el impacto emocional que esta situación ha tenido en su esposa. “Imagínate cómo admiro y cómo me siento (al verla), pero como hombre es bien difícil, porque tú ves a tu mujer con ese anhelo y la ves sufrir y sí te pega mucho”, comentó. Reconoció que el proceso no solo es complicado físicamente, sino que también supone una carga emocional pesada para ambos.

En medio de esta batalla, Adrián Marcelo ha hecho una promesa a su esposa: están dispuestos a explorar todas las opciones disponibles, incluyendo tratamientos médicos avanzados y la adopción. “Estamos hablando de donación de óvulos, in vitro, pero no sacamos óvulos para congelar y vamos a llegar hasta la adopción si es necesario”, dijo, reflejando un compromiso inquebrantable con el sueño de formar una familia.

Karina Puente y Adrián Marcelo se casaron en diciembre de 2021 en una ceremonia civil (Foto: Karina Puente / Instagram)

EL AMOR QUE SIENTE ADRIÁN MARCELO POR SU ESPOSA

Para Marcelo, su matrimonio y su esposa son lo más sagrado en su vida. “Mi matrimonio es lo más sagrado que tengo, ella es mi razón de ser”, afirmó. Esta declaración no solo subraya el profundo amor y respeto que siente por Karina, sino también su determinación de mantener el vínculo matrimonial fuerte a pesar de las dificultades.

También reflexionó sobre cómo su vida cambió desde que conoció a Karina. Aceptó que antes de casarse, tuvieron una ruptura y él tuvo que rogarle para que regresara con él. “La chaparrita me cambió la vida, me aplacó”, expresó con sinceridad. Reconoció que su tiempo separados le permitió valorar aún más a Karina, y su decisión de casarse fue una manifestación de su deseo de construir un futuro juntos.

Esta apertura emocional de Adrián Marcelo en el reality show ha ofrecido a los espectadores una visión íntima de los desafíos que enfrenta con su esposa. Su historia resuena con muchos que también están lidiando con problemas de fertilidad, y su sinceridad ha sido un testimonio conmovedor de la lucha por la paternidad y el amor incondicional.