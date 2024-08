La participación de Agustín Fernández en diversos realities lo ha llevado a tener miles de seguidores que están pendientes de cada uno de sus pasos. Si bien, el modelo argentino es conocido en México por formar parte de diversos formatos de competencia, muchos de sus admiradores buscan saber más sobre su vida personal, pues además de querer conocer quiénes fueron las personas que conquistaron su corazón, varios se preguntan por qué aún no tiene hijos. ¿También te haces la misma interrogante? En esta nota, te mencionamos el motivo por el que todavía no tiene descendencia.

Cabe mencionar que el mejor de amigo de Nicola Porcella llegó al país azteca en 2013, pero recién en 2018 se le abrieron las puertas del mundo televisivo con su participación en “Enamorándonos”, luego vino “Guerreros”, entre otros más.

Agustín Fernández es conocido por haber participado en varios realities mexicanos. A ellos se suma "La casa de los famosos México 2" (Foto: @eldelagorravinotinto / Instagram)

EL MOTIVO POR EL QUE AGUSTÍN FERNÁNDEZ AÚN NO TIENE HIJOS

Durante su paso por la segunda temporada de “La casa de los famosos México”, el habitante gaucho dio a conocer por qué no tiene hijos. Cabe precisar que él nació el 13 de marzo de 1990; por tanto, tiene 34 años.

Mientras tomaba una taza de café con Ricardo Peralta y Potro Caballero, este último le preguntó si quería convertirse en padre. Agustín Fernández dijo que sí anhelaba tener hijos, pero que aún no era el momento, pues estaba enfocado en sus cosas, además de estar muy metido en el mundo del entretenimiento.

“Está siempre como el deseo, pero estoy muy lejos por obvias razones. Sería lindo en algún momento, pero la realidad es otra (…). También está lo que hablaba con Adrián [Marcelo] que nuestro medio está difícil, por lo menos el mío: [mi mundo es] de la noche, modelos, gente influenciable, es otro ambiente”, señaló.

Cuando el ex Acapulco Shore le volvió a consultar hasta cuándo iba a esperar, el argentino le mencionó que no sabía, pues aún no conoce a la persona indicada con la que tendría un hijo, pero sobre todo porque está enfocado en sus proyectos.

Es preciso indicar que Fernández forma parte del cuarto Tierra del reality de TelevisaUnivision, que estrenó su segunda edición el 21 de julio de 2024.