A primera vista, Agustín Fernández es de aquellos muchachos que llaman la atención por su físico, y no solamente nos referimos a su musculatura, también a su mirada que atrapa a cualquiera, pues es casi imposible no caer rendidos ante sus ojos azules. Debido a que este modelo argentino le quita el sueño a muchas personas, el que menos busca conocer quién es su pareja y cuál es su historial amoroso. Si también quieres saberlo, sigue leyendo esta nota.

Cabe mencionar que él se ha hecho un nombre alejado de su patria, exactamente en México, donde ha formado parte de diversos realities de competencia, así como de conquistas, en los que flechó el corazón de varias mujeres.

"Que seas tan feliz que no sepas si vives o sueñas", escribió Agustín Fernández en mayo de 2021 (Foto: @soria.photo / Instagram)

¿QUIÉN ES LA NOVIA DE AGUSTÍN FERNÁNDEZ?

Actualmente, Agustín Fernández no tiene pareja; es más, señaló que el amor no es para él, aunque no descarta encontrarlo en un futuro, tal como lo dio a conocer cuando fue anunciado como habitante de la segunda temporada de “La casa de los famosos México”, que se estrenó el 21 de julio de 2024.

“Uno nunca está cerrado a eso, [pero] ya no creo mucho en el amor, me hicieron mucho daño y el amor no es lo mío”, dijo mientras mostraba su tatuaje de cupido con los ojos vendados. “El amor está en un segundo plano, aunque uno nunca sabe lo que puede pasar ahí [en La casa de los famosos México], no voy a buscar el amor”, añadió.

"En la vida se pierde más por miedo que por intentar", escribió en noviembre de 2021 (Foto: Agustín Fernández / Instagram)

¿QUIÉNES HAN SIDO LAS MUJERES QUE CONQUISTARON A AGUSTÍN FERNÁNDEZ?

A continuación, la lista de mujeres que conquistaron o fueron vinculadas sentimentalmente con Agustín Fernández.

ALINA. La joven se convirtió en la pareja de Agustín entre septiembre y octubre de 2019. Ella fue a conquistar el corazón del argentino a “Enamorándonos” cuando él se convirtió en “amoroso”. Un día antes de que se fuera de viaje, el modelo le pidió ser su novia, algo que aceptó su compatriota, pero su amor no prosperó porque durante su separación, ambos se acusaron de no haber tenido contacto mediante llamadas. Al final, dieron por terminado su romance en el programa.

Alina fue pareja de Agustín Fernández cuando este era "amoroso" (Foto: Enamorándonos)

ISABEL ACEVEDO. La peruana fue vinculada sentimentalmente al argentino, quien decidió llamar a la bailarina luego de ganar Divas EEG. Cuando le preguntaron si eran novios cibernéticos, él señaló: “No, nos estamos conociendo; hablamos, pero bueno estamos tan lejos de ser novios cibernéticos, nos estamos conociendo recién”. Esto ocurrió en octubre de 2020.

Isabel Acevedo fue vinculada sentimentalmente con Agustín Fernández (Foto: @webb_studios / Instagram)

ROSA CAIFA. Ni bien Agustín Fernández ingresó a “Reto: 4 elementos”, en marzo de 2023, él fijó su mirada en su compañera. A los dos días de haber comenzado su galanteo y ser correspondido, ellos acabaron abrazados y besándose.

Ella conoció a Agustín Fernández en "Reto: 4 elementos" (Foto: Rosa Caifa / Instagram)

DANIA MÉNDEZ. Los rumores de un romance entre la modelo y el argentino surgieron a raíz de su participación en “Las estrellas bailan Hoy”, donde fueron pareja de baile; es más, en una de sus presentaciones terminaron dándose un beso. Aunque todos sus seguidores anhelaban verlo juntos, ambos declararon que simplemente son buenos amigos, tal como lo aclararon en febrero de este 2024.

A la joven le encanta lucir su figura con atuendos que resaltan sus atributos (Foto: Dania Méndez / Instagram)