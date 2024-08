Alba Prado es una modelo colombiana que ganó popularidad no sólo por el contenido que sube a sus redes sociales, también porque ha formado parte de algunos realities en los que demostró ser una mujer muy fuerte y luchadora. Debido a que entrega todo a la hora de competir, muchos se preguntan si es así en el aspecto sentimental. Por ello, te damos a conocer si tiene pareja y quiénes han sido sus novios.

Es preciso mencionar que la joven actualmente forma parte de “La isla: Desafío extremo”, en el equipo de las Panteras, donde es conocida como ‘Mamá Pantera’. Solamente en su cuenta de Instagram, ella tiene cerca de medio millón de seguidores.

¿ALBA PRADO TIENE NOVIO?

Por ahora, Alba Prado no tiene pareja, al menos eso es lo que se sabe, pues prefiere mantener bajo siete llaves todo lo que tenga que ver con aspectos de su vida privada. Ella está enfocada en los proyectos en los que viene participando.

¿QUIÉNES HAN SIDO LOS NOVIOS DE ALBA PRADO?

No se conocen muchos nombres en la vida sentimental de Alba Prado, pero desde que se convirtió en una figura pública, hay algunas personas que conquistaron su corazón. Ellas son:

HARRY ARDILA

En septiembre de 2021 se supo que Alba Prado había iniciado un romance con Harry Ardila, su compañero en “Guerreros Colombia”, que formó parte de “Los otros”. Los rumores de una posible relación comenzaron por las salidas que tenían tras el trabajo; incluso las fotos que subían, pese a que no salían juntos, mostraban que ambos se encontraban en el mismo lugar.

La oficialización se hizo cuando en una foto que subió la joven, él comentó con emojis y ella también le respondió de la misma manera. Al ver la interacción, una de sus seguidoras le consultó si ya eran novios, a lo que Alba contestó con un contundente: “Sí”. Pese a que se mostraban muy ilusionados, todo se acabó.

Él fue uno de los hombres que cayó rendido a los pies de Alba Prado (Foto: Harry Ardila / Instagram)

JOSUÉ CABALLERO

A mediados de 2022, también en “Guerreros Colombia”, Alba Prado comenzó un noviazgo con Josué Caballero. Tanto era el amor que sentía por ella, que todos los triunfos que lograba en el programa se los dedicaba a su pareja. Aunque derrochaban mucho amor, ellos acabaron en víspera de Navidad.

Esto lo supimos por un mensaje que escribió su compañera de reality Tatiana Ángel, capitana de los Leones en aquel entonces: “No importa el color del cielo, tú eres quien hace que tu día sea bonito. Que te consigas un machuque bien chévere”. Prado le contestó: “Me meteré debajo de la mesa el 31 para ver si el próximo año [2023] llega el que es”.

Él también tuvo un romance con Alba Prado (Foto: Josué Caballero / Instagram)

DISFRUTA SU SOLTERÍA

En agosto de 2023, Alba Prado reveló cómo se encontraba en el aspecto del corazón. En ese momento dijo que estaba sola, situación sentimental que mantiene hasta el momento, por lo que disfruta de su soltería.

“[Mi corazón] está perfecto. Sí puedo decir que estoy tranquila ahora, conociendo personas, estoy soltera, pero no sola. Una ha vivido experiencias en su vida y se vuelve más selectivo, llegan muchos prospectos, pero me he vuelto bastante complicadita. Estoy amándome, cuidándome, conociéndome. En la soltería paso tiempo de calidad para conocerse, aprender y convivir con uno mismo”, indicó.