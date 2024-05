Desde su primera aparición en “La casa de los famosos”, los seguidores del popular reality sabían que Aleska Génesis iba a dar mucho de qué hablar, no solo por sus anteriores relaciones con figuras como Nicky Jam y Miguel Mawad, las cuales terminaron entre acusaciones de infidelidad o de intentar practicar brujería para mantener sus romances. Si bien parecen haber quedado atrás, los usuarios se encargaron de revivir una polémica relacionada con la modelo venezolana y sus pasos por el quirófano que representan un cambio radical si se observa el antes y después.

Como se recuerda, la figura venezolana se dedica a ser modelo y creadora de contenido, una ocupación en la que causa sensación pues supera los 6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, además de participar en el certamen de belleza “Sambil Model” y fue elegida “Modelo Internacional” en los premios “Tacarigua de Oro Internacional 2019″.

Aunque su participación en el reality le ha permitido convertirse en una de las figuras más populares de Telemundo, lo cierto es que esto no la ha salvado de algunos críticos, mientras que otro grupo de usuarios compartió varias imágenes en las que se deja en evidencia el radical cambio físico de la venezolana.

EL ANTES Y DESPUÉS DE ALESKA GÉNESIS

A ver, antes de empezar, Aleska Génesis no es la primera ni la última modelo que recurre a una sesión en el quirófano para modificar algún especto que no le gusta o considera que “podría verse mejor”, por lo que, más allá de los cambios físicos, la modelo no merece ser el punto de críticas o comentarios ofensivos.

En las imágenes se muestra un cambio muy evidente en el físico de Aleska Génesis (Foto: Twitter)

Sobre los cambios, lo más destacado son los retoques en su rostro, pues demuestran un proceso radical que es imposible conseguirlo solo con maquillaje.

Aleska Génesis con otro tono de cabello y facciones (Foto: Twitter)

De hecho, no solo es el cambio en el tono de cabello, algo muy común en artistas para expresar sus cambios de etapa, sino también en sus ojos, perfil de su nariz y hasta el volumen de sus labios.

Aleska Génesis fue tendencia por foto que muestra el antes y después de sus operaciones (Foto: Twitter)

Por el momento, la modelo no ha podido defenderse ni responder a la difusión de imágenes del pasado, pues se encuentra participando de “La casa de los famosos”, reality en el que es finalista.

¿QUIÉN ES ALESKA GÉNESIS?

Aleska Génesis Castellano es una modelo, empresaria e influencer venezolana de 32 años, conocida por sus emprendimientos con líneas como “Génesis Lab” o su propia marca “Aleska Genesis Collection”.

Del mismo modo, la figura trascendió por sus sonados romances con figuras como el artista urbano Nicky Jam, con el futbolista colombiano James Rodríguez y con el empresario venezolano Miguel Mawad.

Precisamente sobre este último, su relación fue más que tormentosa, incluyendo delicadas acusaciones por parte del empresario, a las que se sumó la actriz y modelo Gaby Espino, lo cual llevó a un tenso enfrentamiento mediático entre ambas figuras.