En medio de la creciente popularidad de las piñatas inspiradas en figuras del espectáculo, la Piñatería Ramírez se ha visto envuelta en una tremenda controversia tras el lanzamiento de una figura que representa a Ángela Aguilar y Christian Nodal. Esta creación ha generado no solo interés en la opinión pública, que se ha visto reflejada en el número de ventas, sino también un malestar enorme por parte de la cantante,quien incluso habría tomado acciones legales en contra del negocio mexicano.

La piñatería, conocida por sus diseños que capturan temas virales y polémicos, vio una oportunidad en el escándalo que rodeó la relación entre Christian Nodal y Cazzu, y posteriormente su vinculación con la también cantante Ángela Aguilar. Este evento se convirtió en una fuente de inspiración para la creación de una piñata que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas y en algo viral en redes sociales, donde el negocio recibió el cariño de la gente y un aumento significativo en sus seguidores, principalmente de quienes pasan por internet a divertirse y reírse un rato.

ÁNGELA AGUILAR ESTARÍA MOLESTA CON LAS PIÑATAS

La recepción no fue tan positiva como esperaban los creadores de la piñata. Ángela Aguilar, reconocida por su estilo y presencia en la escena musical, estaría muy contrariada por la representación de sí misma y de Christian Nodal, su novio, en forma de piñata. Según fuentes cercanas, la cantante considera que esa pieza es una falta de respeto hacia su persona y su carrera artística. Es más, varios medios de comunicación dan por hecho ese malestar, el cual podría traer consecuencias.

La Piñatería Ramírez hizo unas figuras que representan a Ángela Aguilar y Christian Nodal, los cantantes de moda que confirmaron su relación en medio de una enorme polémica (Foto: Piñatería Ramírez / Facebook)

¿ACCIONES LEGALES EN CONTRA DE LA PIÑATERÍA?

La situación tomó un giro legal cuando se informó que Ángela Aguilar habría interpuesto una demanda contra la Piñatería Ramírez. Aunque los detalles específicos de la demanda no han sido revelados, esta acción legal reflejaría la seriedad con la que la cantante percibe el asunto. La empresa, por su parte, ha reconocido públicamente que realiza modificaciones en sus productos para evitar problemas legales, pero en este caso parece que no fueron suficientes para evitar la reacción adversa de la hija de Pepe Aguilar.

“Tratamos de hacer algunos cambios, o sea, la piñata no es idéntica al personaje, porque además no nos saldría, pero también tratar de no llamarle como el artista, hay unas cosas que se pueden cambiar, por ejemplo, un tatuaje en la mano, para que no sea tan idéntico, aunque obviamente la gente lo va a relacionar”, dijo el creador en una entrevista para el programa “De primera mano”.

Si bien no se ha confirmado o desmentido este hecho por el lado de la cantante de 20 años, la piñatería, en sus redes sociales, habría confirmado las acciones legales, pues hace unos días publicaron el siguiente mensaje: “La demanda sí procede”. De esta manera habríamos conocido que las filtraciones de la prensa eran correctas acerca de esos movimientos de Aguilar. Por otro lado, hay que resaltar que la empresa hizo esa publicación y otras más en forma de bromas y evidenciando un buen humor pese a los problemas.

En las redes sociales, donde el producto inicialmente generó una oleada de comentarios y memes, ahora se debate intensamente sobre los límites del humor y la parodia en productos comerciales. Mientras algunos apoyan la postura de Ángela Aguilar, argumentando que la piñata cruza límites de respeto, otros defienden la libertad creativa de la piñatería y consideran exagerada la reacción legal por parte de la joven artista.

Hasta el momento, los representantes de Ángela Aguilar no han emitido comentarios adicionales sobre el estado actual de la demanda y ella tampoco, por lo que todos estamos en vilo para conocer un poco más sobre el polémico tema. La Piñatería Ramírez, por su parte, está evaluando sus opciones legales y ha pedido asesoría entre sus seguidores en redes sociales para enfrentar la situación de manera adecuada.