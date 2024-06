Más enamorada que nunca. Parece que a Ángela Aguilar no le afectan las críticas y burlas por su nueva relación con Christian Nodal. Y es que la intérprete californiana de 20 años ha vuelto a estar en el centro de la polémica luego de que se confirmase su nuevo amorío con el ícono del regional mexicano. ¿Cuál es la razón? Resulta que la menor del clan Aguilar decidió tatuarse las iniciales de su nuevo galán: nada menos que las letras CL.

En los últimos días, las redes sociales han sido el escenario perfecto para los detractores de Christian Nodal y Ángela Aguilar. ¿La razón? La oficialización de una nueva relación entre ambos, pese a que el oriundo de Naborca se había separado de Cazzu hace apenas unas semanas.

Ángela Aguilar volvió a esta en el ojo de la tormenta tras anunciar su nueva relación con Christian Nodal (Foto: Cristina Quicler / AFP)

Sin embargo, los jóvenes cantantes han hecho oídos sordos y han dado un paso adelante en su amorío, siendo Ángela la que más atención ha generado debido al nuevo acto de amor que hizo en homenaje al intérprete de “Limón con sal”.

EN HONOR A SU NOVIO: EL TATUAJE DE ÁNGELA AGUILAR EN HOMENAJE A CHRISTIAN NODAL

Luego de que se ventilara la aparente boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, la intérprete de “Qué Agonía” optó por mostrar su tatuaje realizado en el dorso de la mano. Lo curioso fue que se tratan de dos letras que hacen referencia a su pareja: CN en alusión a Christian Nodal.

Durante una charla con la revista Quién, la propia Ángela se encargó de desmentir los rumores sobre su aparente casamiento con Nodal, a su vez que dejaba ver por primera vez su tatuaje en referencia al ídolo del regional mexicano ubicado en el dorso de su mano.

Por si fuera poco, la hija de Pepe Aguilar decidió posar en una sesión de fotos para la revista Quién, realizada por el fotógrafo Alberto Newton, en donde se pueden observar las letras “CN” hechas con una tipografía delicada y al detalle.

Al mismo tiempo, el tatuador italiano Alessandro Capozzi, quien fue el encargado del diseño, publicó un video donde se le puede ver tatuando a la hija de Pepe Aguilar.

En caso no lo sepas, Aguilar se encargó de contar a sus seguidores que este no es el primer tatuaje que lleva en su cuerpo. Además de las iniciales del exnovio de Cazzu, también lleva el número 11, ya que es una fecha que simboliza el nacimiento de Nodal (11 de noviembre de 1999) y el fallecimiento de su abuela (25 de noviembre de 2020).

A pesar de que la cantante reveló oficialmente su tatuaje en homenaje a Nodal, a principios de junio circuló un rumor que aseguraba que se había tatuado las iniciales del artista de 25 años.

NO SE CASARON: LA VERDAD SOBRE LA PRESUNTA BODA DE CHRISTIAN NODAL Y ÁNGELA AGUILAR

Ángela abordó los rumores durante su entrevista con la revista Quién, desmintiendo rotundamente que ella y Christian Nodal hubieran celebrado su boda en Italia.

“No me cases ni me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella”, enfatizó.

Respecto a su decisión de volver público su amorío con Nodal, la joven de 20 años fue contudente y alegó que no le debe nada a nadie. “Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida”.

Tengamos en cuenta que, hace unas semanas, Christian Nodal sorprendió al anunciar que había terminado su relación con Cazzu, lo que desató críticas y rumores de infidelidad que el cantante mexicano negó.

Poco después, la revista Hola! reveló que Christian Nodal y Ángela Aguilar estaban en una relación, mostrando una foto en la que el cantante abraza a la hija de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar fue severamente criticada por su nueva relación con Christian Nodal (Foto Ángela Aguilar / Instagram)

Después de que su relación se hiciera pública, Ángela Aguilar afirmó que su romance no era reciente. “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, indicó en ese entonces la cantante a la revista Hola!

Si te interesan las últimas noticias sobre celebridades, quizás podrían gustarte estas notas que he escrito para Mag.