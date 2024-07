Ángela Aguilar siempre ha estado en el ojo público y no es para menos, pues desde niña estuvo siempre al lado del famosísimo cantante Pepe Aguilar, su padre. Su popularidad en los medios de comunicación creció mucho más cuando en su adolescencia se lanzó como intérprete, siguiendo los pasos de toda su familia. A todo ello hay que sumarle algunas polémicas que ha tenido a lo largo de su corta carrera, ya sea por algo que dijo o por algo que no dijo. Sin embargo, no podemos negar que lo que más ha generado atención de la opinión pública es la reciente confirmación de un romance con Christian Nodal, artista que hasta hace poco tenía un noviazgo con Cazzu, la madre de su hija que tiene menos de un año.

En las últimas semanas, ya le hemos dedicado muchos artículos a Ángela Aguilar y su amor con Christian Nodal, así que vamos a soltarlos por un momento para enfocarnos en temas individuales. Mientras el “Forajido” regresó a su gira, la joven de 20 años hizo lo propio, pero en medio de una polémica que ha llamado mucho la atención de las oficinas de redacción y de las redes sociales. Y es que se está hablando bastante de que, presuntamente, ella está usando unas prótesis o algún tipo de relleno en los pantalones para lucir unas caderas envidiables y una figura muy femenina y atractiva para subirse a los escenarios o en sus presentaciones públicas, como entrevistas, alfombras rojas y demás. Pues bien, ahora vamos a tratar de descifrar cuál sería la verdad en este asunto. ¿Y te estás preguntando por qué inicié el texto mencionando su noviazgo con Christian Nodal? Resulta que él tiene algo que ver en esto.

¿CÓMO INICIÓ EL RUMOR DE LOS SUPUESTOS RELLENOS DE CADERA QUE USARÍA ÁNGELA AGUILAR?

Todo empezó las primeras semanas después de que Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaran que son novios. Y es que, durante la llegada de ambos a Ecuador, donde él iba a dar un concierto, fueron fotografiados y grabados en video cuando bajaron del avión. Ambos estaban agarrados de la mano y caminando de lo más normal para dejar la pista de aterrizaje, pero cierto detalle llamaría la atención de las redes sociales. Cuando estaban andando, a ella se le notó una figura delgada y no con curvas tan pronunciadas, como se le suele ver en televisión o en los conciertos que realiza en México y Estados Unidos.

Desde ese momento, la joven cantante ha sido la protagonista de los chismes, rumores y demás. Incluso, en las plataformas digitales hay quienes se estuvieron burlando de lo que, supuestamente, estaba usando ella. En tanto, a la artista parecía que no le estaba afectando en lo absoluto, ya que no salió públicamente a desmentir lo que se estaba diciendo. Así mismo, hay que ser conscientes de que, cuando alguien usa corsé, la cintura se ve reducida. En fin, pero, ¿cuál es la verdad en todo este asunto?

¿DE VERDAD ÁNGELA AGUILAR USA RELLENOS DE CADERA?

Para conocer la verdad, lo más lógico sería que la cantante salga públicamente a desmentirlo o confirmarlo mientras presenta alguna prueba, como su ropa o enseñar su silueta de alguna u otra forma. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, ella se mantuvo en silencio y, aparentemente, así seguirá, por lo que no sabremos su versión de los hemos, al menos de momento. A lo mejor, cuando el tema ya no esté tan metido en la opinión pública, se anime a dar una declaración al respecto.

No obstante, podemos tener otro tipo de verdad o al menos especular con ella. Y es que Aneliz, la hermana de Ángela ha compartido una foto de ellas dos que nos podría dar alguna luz respecto a lo que está ocurriendo con la silueta de la cantante. Para ello, hay que entender el contexto de la foto y mirar bien detalladamente.

La imagen en cuestión muestra a las dos chicas en el gimnasio, lugar en el que se debe usar la ropa más cómoda posible con la finalidad de hacer ejercicio de la mejor manera, así que sería algo casi imposible que en ese momento esté usando alguna prótesis en su cadera para hacer realzar su figura. Teniendo en cuenta eso, hay que percatarnos de que a Ángela sí se le ve esa figura curvilínea que muestra en sus conciertos, así que podríamos entender que los rumores son falsos y nacieron de una foto tomada en un mal ángulo.