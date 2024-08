Tras su participación en el reality “La isla: Desafío extremo” de Telemundo, muchas personas se han mostrado interesadas en conocer más sobre Angélica Celaya. Así, más de uno se pregunta si la guapa actriz y modelo mexicana tiene novio. Por eso, en las siguientes líneas, te presento el historial amoroso de la estrella del entretenimiento. ¡Quizá ni sabías que fue pareja de un famoso galán de telenovelas!

Vale precisar que Angélica saltó a la fama por su participación en diversos dramas televisivos, incluyendo su papel como Jenni Rivera en el programa “Mariposa de Barrio”.

Además, en su filmografía, destacan títulos como “Gabriel” (2008), “Dead West” (2010), “Constantine” (2014), “Danger One” (2018), “Skin in the Game” (2019), entre otros.

ANGÉLICA CELAYA, ¿TIENE NOVIO?

Si bien Angélica Celaya está casada con el entrenador de boxeo Luis García desde 2018, ambos revelaron su separación en el año 2022.

Así, hasta el momento, la actriz no ha confirmado ninguna relación oficial y, aparentemente, está soltera.

Cabe resaltar que el matrimonio tuvo un hijo, quien nació el 10 de septiembre del año 2017. Por eso, en redes sociales, es usual ver a Angélica compartir instantáneas al lado del gran amor de su vida: el pequeño Ángel Alessandro.

¿QUIÉN ES LUIS GARCÍA?

Luis García es un entrenador de boxeo y empresario mexicano, quien conoció a la actriz en las instalaciones de Telemundo (Miami) en el 2015.

En una entrevista concedida al programa Al Rojo Vivo en el 2017, Angélica confesaba que: “Desde que nos conocimos, los dos supimos que tener una familia era uno de nuestros sueños (...) No puedo imaginarme a un mejor hombre para formar la familia que tanto he deseado”.

Por otro lado, él señalaba en su momento: “Me siento muy emocionado por la llegada de nuestro bebé. Estoy amándolo desde ahorita y a Angélica más, por trabajar tan duro durante su embarazo. Estoy muy orgulloso de ella”.

EL HISTORIAL AMOROSO DE ANGÉLICA CELAYA

Además de su historia al lado de Luis García, Angélica Celaya protagonizó una larga relación amorosa junto a Rafael Amaya, famoso por su papel estelar en “El señor de los cielos”.

Ellos se conocieron en el 2010, mientras grababan la telenovela “Alguien te mira” y, desde entonces, iniciaron un romance que llegó hasta el compromiso. No obstante, confirmaron su ruptura en mayo del 2015.

En declaraciones para People en Español, Celaya habló sobre su separación: “Si pude salir de esto [la ruptura] rápido y ser fuerte y seguir con la frente en alto y no caer en estar abriendo la boca o diciendo cosas para defender algo que no te toca defender, a mi que me sigan tirando piedras porque yo no tengo nada que decir ante eso [los rumores de una supuesta infidelidad]”.

Angélica Celaya y Rafael Amaya fueron pareja entre el 2010 y el 2015 (Foto: Telemundo África / Facebook)