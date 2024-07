Briggitte Bozzo es una de las figuras de “La casa de los famosos México 2″ que ha llamado a la reflexión de sus compañeros y de la audiencia por revelar los terribles momentos que vivió con sus exparejas. La influencer venezolana, que ha estado en el ojo mediático en anteriores ocasiones, rompió su silencio sobre sus antiguos vínculos sentimentales y aquí te contamos lo que se sabe de los novios de la figura de televisión y redes sociales.

Bozzo dijo que tuvo una relación con un venezolano, quien abusó sexualmente de ella y que la tocaba de manera indebida. Manifestó que la dañó cuando estaban teniendo intimidad, a pesar de que ella le pidió que se detuviera.

“Después salió con un venezolano, durante un mes y medio, algo que me pega es que él publicó un video sexual… Se le hizo fácil y un día me grabó en su casa sin mi consentimiento, en su casa, yo no tenía ni idea que tenía una cámara en su casa y lo publicó”, contó en el reality show de TelevisaUnivision.

Dijo que sí realizó una denuncia y que el caso se encuentra con una carpeta fiscal abierta. “Antes de entrar aquí hice la denuncia, pero no pude concluir por eso. Lo publicó, no está completamente viral, sí me veo”, manifestó la influencer, quien dijo que hasta pensó quitarse la vida tras esa situación que también dañó su carrera.

La influencer posa en la playa para las redes sociales (Foto: Briggitte Bozzo / Instagram)

¿QUIÉNES HAN SIDO LOS NOVIOS DE BRIGGITTE BOZZO?

El único novio oficial que ha tenido Briggitte Bozzo es Conrado Villagra, una relación que hizo pública y que terminó de manera abrupta y con polémica debido a la acusación del modelo argentino de que la influencer le habría sido infiel.

Si bien nunca mencionó su nombre, las declaraciones de Bozzo en “La casa de los famosos México 2″ han hecho que sus seguidores en redes sociales lo vinculen como uno de los exnovios que la habría maltratado psicológicamente.

“Tuve una relación de tres años que me hizo mi... Es un narcisista, yo estuve dependiente de él; súper tóxico, yo estaba en mi momento de crecimiento en redes sociales y subió conmigo. Le pagué todo hasta que me harté porque ya había mucha violencia verbal, me hacía sentir muy mal”, dijo Bozzo en el reality show.

Agregó que no le respondió en su momento porque no le gusta lastimar a los demás. Sin embargo, en el programa de TelevisaUnivision, Bozzo dio más detalles, pero insistió en no revelar su identidad.

“Estábamos creando una familia hasta que él decía que lo hacía enojar y me decía que yo le iba a pagar. Ya había mucha violencia verbal. Él dijo que yo le fui infiel en redes sociales, pero jamás le fui infiel. Prendió un en vivo y lo dijo. A mí no me gusta dañar a los demás y yo me quedé callada por mucho tiempo. Yo estuve sola cuando terminé esa relación”, contó.

