La vida de Chiky Bombom y la de su hijo Cartier se vio sacudida por un impactante accidente automovilístico que ocurrió en las carreteras principales de Miami tras una tarde que parecía ser perfecta. En un relato emotivo desde el hospital, donde ambos recibieron atención médica tras el incidente, la conductora de televisión compartió con sus seguidores a través de un video en Instagram las impactantes secuelas del choque: “Estoy todavía asimilando la situación. Nos van a hacer exámenes porque nos duele la vida”, dijo ella.

El sábado 6 de julio fue el día en que todo esto pasó. De acuerdo con lo que se había visto en las historias de redes sociales previas, la presentadora de Telemundo y su pequeño estaban disfrutando de una tarde espectacular de sol y en las playas de Miami, sin imaginarse que su regreso a casa estaría marcado con la tragedia, aunque en estos momentos solo queda celebrar que no sucedieron peores cosas y que no perdieron la vida, aunque aún están a la espera de mayores evaluaciones.

¿CÓMO FUE EL ACCIDENTE DE CHIKY BOMBOM?

El accidente, según relató Chiky, ocurrió cuando otro vehículo los golpeó por detrás, causando que su automóvil perdiera el control y se volcara. “Gloria a Dios que el señor nos cubrió con su sangre. El carro dio muchas vueltas, yo traté como de meterlo para la orilla para no darle a otro carro y terminé dándole a la pared. Las gomas se explotaron. El tipo me dio tan duro en ese carro que el aro de atrás del carro se salió, la goma se explotó, todas las bolsas de aire explotaron”, mencionó la figura televisiva.

Los momentos siguientes fueron de puro terror y desesperación. “Yo no sabía si estaba viva, yo lo que tocaba era al niño, el niño me decía ‘mami estás botando sangre’ y yo le decía ‘no importa, ¿pero tú estás bien?’. Hubo un momento que ya yo no podía hablar más, que el shock fue tan grande, el impacto fue tan grande que yo perdí como la noción del tiempo y Cartier fue el que habló con la policía, Cartier fue el que le explicó todo a la policía”, añadió.

Afortunadamente, a pesar de las lesiones visibles y el trauma emocional, tanto Chiky como Cartier están estables y recibiendo el cuidado necesario en el hospital. “Todavía me siento muy perdida porque es la primera vez pasando por algo así. No sé qué tengo que hacer, tengo un amigo que me está orientando, me dijo que tengo que llamar al seguro, a un abogado… Me siento perdidísima, todavía no me ha caído el 20″, compartió la presentadora sobre sus sentimientos tras el accidente.

¿CÓMO TERMINÓ EL AUTO DE LA CONDUCTORA?

El vehículo en el que viajaban madre e hijo sufrió daños irreparables. “El carro quedó en pérdida total, quedó totalmente destruido. No se puede hacer nada con el carro”, lamentó Chiky. Sin embargo, también expresó su agradecimiento por estar con vida y por el apoyo recibido de sus seguidores y amigos: “Estamos bien, gracias a Dios. Estamos aquí en el hospital, pero estamos bien”. A todo esto, hay que señalar que la conductora mostró el estado de su auto ni bien pudo salir de allí tras el impacto.

Este dramático incidente ha conmovido profundamente a la comunidad de seguidores de Chiky Bombom, quienes han expresado su solidaridad y mejores deseos para la pronta recuperación de madre e hijo. En medio del dolor y la incertidumbre, Chiky y Cartier han mostrado una valentía admirable y una gratitud inmensa por haber sobrevivido a este episodio que podría haber tenido consecuencias aún más devastadoras.