“¡Chris Martin y su prometida Dakota Johnson se separaron”, así tituló Daily Mail la noticia que alarmó al mundo del entretenimiento este viernes 16 de agosto de 2024; y no era para menos, pues nadie imaginaba la cancelación del compromiso de ambas celebridades. Si bien, diversos medios estadounidenses y británicos rebotaron dicha información, la actriz de “Cincuenta sombras de Grey” rompió su silencio y mediante un comunicado negó el fin de su noviazgo. ¿Qué señaló exactamente? ¿Acaso está dilatando el tiempo para dar a conocer oficialmente que su relación acabó? En las siguientes líneas, todo lo que sabemos.

Cabe mencionar que los rumores de una crisis no son nuevos, ya que meses antes, en mayo, se daba a conocer que la pareja había terminado, luego de que el cantante de Coldplay dijo que estaba “soltero”, pese a ello, su amor pudo más y regresaron. Pero el segundo fin de semana de agosto se presentó una situación que sacó de onda a todos, después de verla paseando por las calles de Malibú sin su anillo de compromiso. Estos indicios reflejaban que las cosas no estaban bien, pero ¿realmente rompieron?

La actriz estadounidense Dakota Johnson llega al estreno de "Madame Web" de Sony en Los Ángeles, California, el 12 de febrero de 2024 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

¿QUÉ TAN CIERTO ES EL FIN DEL NOVIAZGO DE CHRIS MARTIN Y DAKOTA JOHNSON?

Como lo mencionamos líneas arriba, la noticia del fin del compromiso del artista y la histrionisa la dio a conocer Daily Mail, luego de obtener en exclusiva las declaraciones de una fuente allegada a la pareja.

“Chris y Dakota han intentado desesperadamente durante los últimos meses lograr que su relación funcione. Siempre se amarán, pero ambos han llegado a la conclusión de que la relación no puede sostenerse a largo plazo. Ambos son personas ocupadas, Chris ha estado en Europa con Coldplay y ambos tienen prioridades personales, pasiones y compromisos laborales que no se entrelazan naturalmente entre sí. Querían que funcionara, pero no lo hizo y ahora aceptaron que lo mejor es seguir adelante”, indicó esa persona.

Tras todo el revuelo que generó dicha información, Dakota Johnson tuvo que salir al frente para negar todo lo mencionado respecto a su compromiso, asegurando que está muy bien con su novio. Lo ha desmentido a través de un representante que le dijo a People: “Están felizmente juntos”.

El líder de Coldplay tiene un compromiso con Dakota Johnson (Foto: Chris Martin / Instagram)

De esta manera, la actriz de “Madame web”, de 34 años, y el intérprete de “Yellow”, de 47, aseguran que son una de las parejas más estables del medio y que su noviazgo continúa; y aunque aún no hay fecha para su matrimonio, ellos están disfrutando de su amor al máximo.

Ellos iniciaron su romance en 2017. Fue en octubre cuando fueron vistos cenando en Los Angeles, al mes siguiente lo acompañó a su concierto en Buenos Aires, pero fue diciembre de ese año que confirmaron su relación. Por tanto, llevan casi siete años de noviazgo.

Pero su romance ha tenido altibajos, ya que en junio de 2019 se distanciaron. Según se dio a conocer, Chris Martin, quien es padre de dos hijos con su anterior esposa Gwyneth Paltrow, quería formar una familia con la actriz, pero como ella se negó porque estaba enfocada en sus proyectos, tuvieron una crisis. A los dos meses se reconciliaron.