El actor y conductor Clovis Nienow ha decidido apartarse de la obra teatral “La casa de Maripily: se vale to’”, en la que participaba junto a Maripily Rivera y otros exhabitantes de reality shows, como Alfredo Adame y Rodrigo Romeh, luego de un incidente que consideró una falta de respeto hacia su novia, Aleska Génesis. La polémica surgió durante una de las funciones del espectáculo en Puerto Rico, cuando comentarios dirigidos a Aleska por parte de sus compañeros llevaron a Nienow al mexicano tomar la drástica decisión.

El hecho ha generado una serie de opiniones divididas entre los fanáticos de cada uno de los implicados y también ha generado muchas dudas sobre lo que realmente habría ocurrido, puesto que no han trascendido videos del incidente, al menos por el momento. Lo que sí es una certeza es que Clovis ya no volverá a presentarse en la obra que se estaba desarrollando en Puerto Rico, tierra natal de la ganadora de la cuarta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo.

LA DECISIÓN DE CLOVIS NIENOW DE ABANDONAR LA OBRA DE MARIPILY

En una transmisión en vivo a través de redes sociales, Clovis Nienow expresó su decepción y tristeza por los eventos ocurridos: “No, no voy a estar en las siguientes obras”, anunció. “Creo que cruzaron la línea del respeto. Si hubiera sido diferente obviamente me hubiera gustado seguir compartiendo esta obra, pero cruzaron la falta de respeto a mi novia y en especial a mí, que eso fue lo más triste que me pasó”, continuó expresando el protagonista de este artículo.

Aleska Génesis y Clovis Nienow se enamoraron durante la cuarta temporada de "La casa de los famosos" (Foto: Aleska Génesis / Instagram)

Aleska Génesis, quien estaba presente en el teatro el día en que se habrían dicho estos comentarios, también se pronunció al respecto, destacando que los comentarios realizados durante la función no estaban dentro del libreto acordado previamente: “Él llegó a un sitio donde no le dijeron lo que iban a decir y se salieron de libreto”, afirmó. Esto provocó que Clovis Nienow se sintiera incómodo en el escenario y que incluso se quedara en blanco durante la actuación, aunque a la postre pudo salir bien de la situación, sin saber cómo.

La modelo venezolana lamentó el trato recibido, subrayando la importancia de exigir respeto en todos los ámbitos: “Él no necesita estar con esa gente para brillar porque él tiene mucho talento”, añadió. “Entonces no hay que permitir el abuso y es hora de ya exigir respeto”, continuó. Es más, en sus redes sociales Nienow se sumó al mensaje de su novia y también exigió un respeto mutuo, que debe ser fundamental en cualquier colaboración profesional.

LA VERSIÓN DE MARIPILY RIVERA

Maripily Rivera, tras el retiro de del mexicano de “La casa de Maripily: se vale to”, expresó su sorpresa y desilusión por la situación. En declaraciones contundentes, Rivera señaló que Clovis había ensayado y conocía el contenido del libreto perfectamente antes de unirse al proyecto, participando en seis funciones sin mostrar queja alguna hasta su salida.

En respuesta a las críticas de Nienow hacia el trato dado a su novia, Aleska Génesis, Rivera afirmó: “No voy a cambiar el contenido de la obra porque su novia así lo quiera. Su novia en lugar de apoyarlo ha preferido llamar la atención, tratar de opacarlo y manipularlo”. Rivera defendió su postura de mantener la integridad del espectáculo y destacó su franqueza frente a las situaciones incómodas, contrastando con lo que considera una actitud hipócrita por parte de otros.

La empresaria también aclaró que se reunió con Nienow en presencia de otros compañeros para discutir sobre la visita de su novia y el contenido de la obra, aunque no aceptó simular una buena relación como se le solicitó. “Se le ofreció el mejor de los tratos, se atendieron todas sus necesidades y se le dio el amor y el cariño que se merece”, afirmó Rivera, quien también afirmó que lo sigue queriendo como un hijo y que lo ayudará cuando él lo necesite.