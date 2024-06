Tras el final de la temporada 4 de “La casa de los famosos”, los famosos que formaron parte del reality show de Telemundo han tomado caminos separados. Sin embargo, como suele suceder en estos programas de telerrealidad, a veces son el inicio de noviazgos y amistades duraderas, como sucedió con Nicola Porcella y Wendy Guevara en la versión mexicana de Televisa. Eso pensábamos iba a suceder entre Cristina Porta y Patricia Corcino, quienes compartieron por varias semanas el Cuarto Fuego y se mostraron muy unidas. Lamentablemente, parece que no todo es color de rosas.

Desde el inicio de la cuarta entrega, Cristina Porta fue una de las 23 participantes que ingresaron a la polémica casa. Ella es una periodista deportiva española que buscaba ganarse a un público internacional y se caracterizó por ser una de las participantes más polémicas, ya que mantuvo diferentes discusiones con miembros de la mansión, como Alfredo Adame.

Mientras tanto, Patricia Corcino es una presentadora de televisión puertorriqueña que ingresó en la semana 8, junto con Geraldine Bazán y la controversial Serrath. Al principio, todo parecía ir bien entre Cristina y Patricia, mostrándose como grandes amigas dentro de la casa. Sin embargo, la amistad entre ambas se habría desmoronado poco después de salir del show, dejando a muchos fans con la pregunta: ¿qué fue lo que realmente sucedió?

De mejores amigas a desconocidas: la impactante ruptura entre Cristina Porta y Patricia Corcino que ha dejado a los fans en shock (Foto: Cristina Porta / Instagram)

¿POR QUÉ CRISTINA PORTA Y PATRICIA CORCINO YA NO SON AMIGAS?

La amistad entre Cristina Porta y Patricia Corcino, que muchos creían a prueba de balas, se ha hecho añicos de la manera más escandalosa posible. Y es que nuestra querida Cristina, siempre tan franca y directa, no se ha guardado nada al hablar sobre la ruptura de esta relación.

En una entrevista exclusiva con People en Español, Cristina soltó la bomba: “Ya no tengo relación con ella. Tuvimos una conversación que no me gustó nada. No he querido trascender mucho en eso. Yo le deseo que le vaya muy bien, pero sí es verdad que así como te digo que hay personas que cuando he salido he comprobado que eran igual que en la casa o incluso mejor, con ella no he encontrado a la amiga que pensé que tenía. Y es una pena, pero es así”.

Así de tajante fue Cristina al hablar de su ahora examiga. Pero eso no es todo. Al parecer, la chispa que encendió el fuego fue una conversación que Cristina no pudo dejar pasar.

“Cuando ella salió vi que no era la misma persona. No me gustó la manera en la que me habló. No reconocí a la persona que había conocido en la casa”, declaró con evidente decepción.

¿Y qué fue lo que más dolió a nuestra Cristina? La sensación de haber sido engañada: “Entonces yo ya he aceptado que te puedes desilusionar con personas. Pero me hubiese gustado más dentro de La casa quizás saber la verdad porque sí siento que di la cara por ella”.

¿CON QUIÉNES MANTIENE CONTACTO CRISTINA PORTA?

A pesar de esta amarga ruptura, no todo es gris en el mundo de Cristina. Ha dejado claro que sigue manteniendo amistades sólidas con otros compañeros del reality, como Serrath, Paulo Quevedo y la siempre polémica Maripily. Al menos, algunas relaciones salieron intactas y fortalecidas de todo este embrollo.