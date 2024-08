¡Es un adiós definitivo! Luego de estar un año y medio como conductor principal en el magazine “Hoy Día”, el actor Daniel Arenas comunicó el último jueves 1 de agosto que no iba más en el famoso programa de Telemundo. De esta manera, el experto en artes escénicas puso fin a su etapa como presentador en la cadena estadounidense. ¿Qué pasó con el ahora excompañero de Penélope Menchaca y Andrea Meza?

Cuando todos creíamos que Daniel Arenas iba a ser una de las apuestas definitivas del magazine “Hoy Día”, el histrión colombiano sorprendió a todos al anunciar su intempestiva salida del espacio de Telemundo. La noticia fue revelada durante la transmisión en vivo.

Daniel Arenas dejó el magazine matutino de Telemundo tras un año y medio (Foto: Daniel Arenas / Instagram)

“Esta es una decisión muy personal, muy del corazón”, agregó el nacido en Bucaramanga. “Ustedes saben que yo soy un hombre de Dios, Dios está 100% en esta decisión en este momento de vida”, adicionó.

DANIEL ARENAS ¿FUE DESPEDIDO DE “HOY DÍA”? LO QUE SABEMOS

Él también galán de melodramas como “Corazón indomable” y “Mi marido tiene familia” señaló rotundamente que su salida se debió a decisiones personales y que “nadie me está despidiendo de la empresa”, puesto que “no hubo ningún problema”.

“Pero hay ciclos de vida y yo soy una persona que defiendo a capa y espada las prioridades en la vida y en este momento tengo prioridades muy personales y por eso tomé la decisión”, puntualizó el novio de Daniela Álvarez.

Daniel Arenas se despidió en vivo del programa "Hoy Día" (Foto: Telemundo / Instagram)

Respecto al momento en que deseaba salir de “Hoy Día ”, el actor colombiano dijo que no fue una decisión tomada a la ligera, ya que planeaba despedirse del set de Telemundo desde hace varias semanas. “Esto no fue hace poco, desde hace ya un par de meses se tomó la decisión. De hecho, Telemundo muy generosamente me llamó para reanudar mi contrato, para renegociar y les dije ‘chicos, muchas gracias’. Les comenté lo que estaba pasando en mi vida, me entendieron, fueron enormemente generosos”, concluyó.

CONDUCTORES DE “HOY DÍA” SE DESPIDEN DE DANIEL ARENAS

Como era de esperarse, diversos miembros del programa “Hoy Día” se mostraron sumamente consternados por la partida de Daniel Arenas. Algunos comenzaron a enviarle mensajes vía Instagram al actor, mientras otros como Carlos Calderón, le dedicaron una emotiva publicación de aliento.

“Hoy, mientras me recupero en casa de un resfriado, me entero que mi querido @danarenas escogió este día para despedirse de @hoydia. Lo que más me ha dolido es no poder haberte dado un fuerte abrazo, amigo. Eres de esos compañeros con los que uno sueña trabajar: un caballero, un profesional y un buen amigo. Además, tuviste el gran detalle de darme un regalo de despedida con palabras que agradezco y aprecio muchísimo”, empezó diciendo el también exconductor de Telemundo.

En tanto, Carlos no desaprovechó la oportunidad de nombrar las virtudes y cualidades de Daniel Arenas, con quien coincidió cuando trabajaron juntos. “El placer ha sido mío, pues estar a tu lado cuando hablas de tu fe, de tus principios, y ver cómo distingues con claridad lo bueno de lo malo, enfrentando a quienes defienden lo indefendible, es algo cada vez más difícil de encontrar. Has puesto a prueba mis propias ideas y mi sentido del humor, del cual siempre fuiste cómplice con una carcajada”.

El exconductor de Univision le mandó un emotivo mensaje a Daniel Arenas (Foto: Carlos Calderón / Instagram)

Recordemos que Calderón fue despedido intempestivamente de Univisión hace un tiempo. No obstante, la gigante Telemundo apostó por él al brindarle un espacio matutino durante un tiempo. Fue ahí que Carlos y Daniel coincidieron, formando una amistad qué perdura con el pasar de los meses.

¿QUIÉN REEMPLAZARÁ A DANIEL ARENAS EN “HOY DÍA”?

La salida del nacido en Bucaramanga no ha hecho más que reavivar los rumores en redes sociales. Miles de televidentes del programa de Telemundo aseguran que será Clovis Nienow quién ocupe la silla de conductor de Daniel Arenas, ya que es una figura que ha tenido gran aceptación por parte del público.

De hecho, en la cuenta oficial de Instagram del show matutino hubo varios mensajes de parte de los seguidores del programa que pedían a Clovis como uno de los presentadores fijos del espacio matutino.

“Clovis sería el reemplazo y complemento ideal. Clovis ha demostrado que puede hacer el trabajo y es capaz de aprender, además se lleva muy bien con los demás miembros de ‘Hoy día’. Daniel puede estar seguro de que Clovis podrá aportar el corazón que trajo a ‘Hoy Día’. que Dios les abra las puertas a ambos en la vida profesional”, se puede leer en la caja de comentarios del programa.

