De la salida de Daniel Arenas del programa “Hoy Día” se ha dicho mucho, se ha comentado de más y hasta se han tejido especulaciones que, con el paso de los días, parecen haber quedado totalmente descartadas. Y es que, por ejemplo, se comentó que Pepe Aguilar estaba detrás de todo esto debido a un comentario del conductor colombiano acerca de su hija y su reciente esposo que no le habría gustado. Sin embargo, el también actor lo descartó y la compañía también hizo lo propio en una declaración exclusiva para un medio de comunicación.

Tanto Arenas como Telemundo han dejado en claro que la no continuación del presentador en el espacio matutino del canal se debe exclusivamente a una decisión tomada por él mismo, pues entendió que debía cerrar un ciclo y comenzar nuevos proyectos. Eso sí, siempre con el agradecimiento de las dos partes, ya que, después de todo, hubo buenos términos en la desvinculación y podrían seguir trabajando en un futuro, siempre y cuando la vida y las ganas se lo permitan. Es así que, en medio de todo el cariño recibido, la celebridad volvió a usar sus redes sociales para mandar una extensa carta de despedida y sentimientos. ¿Quieres saber qué dijo?

Daniel Arenas abandonó el magazine "Hoy Día" tras año y medio de conducción (Foto: Daniel Arenas / Instagram)

DANIEL ARENAS PUBLICA EXTENSA CARTA TRAS SALIDA DE TELEMUNDO

En su cuenta de Instagram y con un video del momento de su despedida de “Hoy Día”, Daniel Arenas compartió un largo mensaje sobre todo lo que ha sentido en estos últimos días desde que, de forma voluntaria, dejó el programa de Telemundo para enfocarse en otros quehaceres. De acuerdo con lo expresado por él, sus palabras fueron un mensaje de gratitud para los que estuvieron involucrados en esa etapa de su vida.

“Primero que nada, soy un hombre de fe y eso me hace agradecer más que pedir, creer antes de ver y sentir más que analizar. Esta publicación acompañada de este valioso vídeo para mí, lo que voy a escribir y las palabras de alguien que respeto y admiro tienen un único propósito que es agradecer públicamente este aspecto de mi vida que sí, es público y que siento merece hacerlo”, empezó el presentador.

Luego, procedió a hacer un resumen de lo que fue su paso como conductor en el mencionado programa y también aprovechó la ocasión para hacer un análisis de cómo se encuentra la sociedad en la actualidad. “Hoy hace una semana y por voluntad 100% propia decidí cerrar un ciclo totalmente inesperado en mi vida, y digo inesperado porque yo no lo busqué. Siempre he dicho que mi Dios me puso ahí y que si venía de él era porque tenía un propósito muy poderoso. Hoy por hoy después de todo lo vivido entiendo mejor que nunca, que ese propósito es (por qué lo seguirá siendo) abanderarlo a él, ser su herramienta, su voz, su ejemplo. Estamos pasando por un momento muy complicado como humanidad, en donde se acabaron los límites, todo gira alrededor de ser tendencia o viral por hacer algo absurdo, grotesco u ofensivo. Ya no se sabe qué significa el respeto, los valores o tan siquiera la dignidad. Hay mucha oscuridad familia, así que tenemos que ser luz donde se necesite”, escribió.

Por último, no quiso terminar sin antes agradecer a todas las personas que lo han estado apoyando desde el inicio de su carrera, así como a quienes forman parte del equipo de “Hoy Día” y de Telemundo en general, quienes le facilitaron muchas cosas y le abrieron las puertas como un integrante más de su familia.

“De las cosas que más disfruté entre muchas de este trabajo fue poder dar mi opinión y mi punto de vista en muchos temas, algunos más algidos que otros, pero siempre con todo mi respeto y hablando desde el corazón. Quiero de todo corazón dar gracias al público detrás de cada pantalla de televisor y de los celulares que desde hace más de 20 años me han apoyado, querido y respetado, eso vale oro para mí y hoy más que nunca entiendo por qué, pero sobre todo el para qué lo hice. Gracias a mis inigualables fans, que desde mis épocas de actuación hasta hoy en día, siguen ahí al pie del cañón, apoyándome e impulsándome en todo lo que hago. Para terminar nuevamente gracias a Telemundo y a ‘Hoy Día’ por creer en mí y dejarme brillar. Gracias a todos los que están detrás de cámaras y que el público no ve, pero que sin ustedes nada sería posible”, señaló.