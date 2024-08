La salida de Daniel Arenas del programa “Hoy Día” ha generado un notable revuelo en el mundo del entretenimiento hispano. Tras más de un año como copresentador, el actor decidió dar un paso al costado y terminar su etapa en el popular matutino, abriendo la puerta a un nuevo capítulo para el programa. Aunque los rumores iniciales sugerían una posible controversia o diferencias de opinión, fuentes cercanas confirmaron que la elección fue completamente voluntaria por parte del colombiano.

Durante su tiempo en “Hoy Día”, el conductor fue ampliamente elogiado por su carisma y profesionalismo, características que rápidamente lo convirtieron en uno de los rostros más queridos del espacio de Telemundo. Sin embargo, el anuncio de su salida llegó después de especulaciones sobre algunas opiniones que habría dado y que habrían incomodado a una familia muy famosa en la música mexicana. A pesar de las especulaciones, el presentador mismo dejó en claro que su decisión fue algo estrictamente personal, enfocado en explorar nuevas oportunidades y retos profesionales.

Posteriormente, la renuncia de Arenas abrió el camino para una serie de especulaciones sobre quién ocuparía su lugar. Finalmente, Telemundo hizo oficial la contratación de Carlos Calderón como nuevo copresentador de “Hoy Día”. El nacido en México, quien había sido invitado recurrente durante el último año, ha recibido la noticia con entusiasmo y gratitud. Su llegada al show es vista como una consolidación de su carrera y un nuevo comienzo en un proyecto de gran relevancia luego de haber estado sin un rumbo fijo tras su desvinculación de Univision, donde fue parte por muchos años del matutino “Despierta América”.

¿QUÉ DIJO CARLOS CALDERÓN SOBRE SU CONTRATACIÓN EN TELEMUNDO?

En declaraciones recientes, Calderón expresó su emoción por unirse de manera permanente a “Hoy Día”. “Me llena de emoción volver a la televisión en un gran programa como Hoy Día junto a un equipo de primera que me ha recibido con los brazos abiertos. Estoy muy entusiasmado y sobre todo agradecido con nuestra audiencia por permitirme llegar a sus hogares todas las mañanas”, manifestó el presentador mexicano. Su experiencia en Univision, especialmente como copresentador de “Despierta América”, lo ha preparado para asumir este nuevo desafío con gran energía.

Carlos Calderón ha sido confirmado como nuevo conductor de "Hoy Día" de Telemundo (Foto: Carlos Calderón / Instagram)

LA REACCIÓN DE DANIEL ARENAS TRAS EL ANUNCIO DE CARLOS CALDERÓN EN SU REEMPLAZO

La noticia del cambio en el programa generó una ola de reacciones en las redes sociales, donde los seguidores de ambos presentadores se mostraron activos en sus comentarios. Daniel Arenas, en particular, no tardó en felicitar a su sucesor. Desde su perfil de Instagram, expresó su apoyo y admiración por Calderón: “Muy merecido querido Carlitos, me alegra enormemente esta noticia. Te lo ganaste a pulso, no solamente por todos estos meses de esfuerzo y trabajo, sino por tantos años de dedicación, amor y cariño a esta profesión”, indicó el colombiano.

El mensaje de Arenas también incluía palabras de aliento y reconocimiento a Calderón: “Disfrútalo como solo tú sabes hacerlo y sigue llenando de alegría y cariño las mañanas de nuestra familia latina”. Con esta declaración, el anterior conductor no solo demostró su aprecio por su colega, sino también su confianza en la continuidad y éxito de “Hoy Día” bajo el nuevo liderazgo.

La transición entre Arenas y Calderón ha sido marcada por una atmósfera de respeto y camaradería. El mexicano, en su momento, también destacó la influencia positiva de Arenas en su carrera y en el programa. “No sé si dejas alguna batuta que cargar, pero sin duda sembraste muchas enseñanzas. De mi parte, seguiré tratando de calibrar mis palabras a través de ese filtro de fe que nos has inculcado a todos”, dijo en referencia a su mentor y compañero de trabajo.

El reemplazo de Arenas por Calderón también señala un cambio en la dinámica del programa, que ha evolucionado para mantenerse relevante y atractivo para su audiencia. Con Calderón al frente, se espera que “Hoy Día” continúe siendo un pilar importante en la programación matutina de Telemundo, ofreciendo contenido fresco y entretenido para sus televidentes.