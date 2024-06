La nueva relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal está dando de qué hablar y no solo entre los medios de comunicación y los fanáticos. Algunas celebridades también han metido su cuchara en este escándalo, y uno de ellos ha sido Gabriel Soto. El galán mexicano salió en defensa de su compatriota y aquí te contamos todos los detalles jugosos.

Todo comenzó el 11 de mayo de 2024 cuando Nodal tomó una drástica decisión que desató los rumores de su rompimiento: eliminó todas las fotos de Cazzu en su cuenta de Instagram. ¡Sí, borrón y cuenta nueva! Unos días después, exactamente el 23 de mayo de 2024, Cazzu y Nodal anunciaron oficialmente su separación con dos mensajes en los que afirmaban que todo terminó bien. Pero, ¿realmente fue así?

Ese mismo día, una foto de Nodal junto a Ángela Aguilar se hizo viral; estaban nada menos que afuera de un hotel en Monterrey. ¿Coincidencia? Un par de semanas después, Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación en una entrevista con Hola! Aseguraron que su romance no es reciente, lo que dejó a todos preguntándose: ¿Cuánto tiempo llevaban juntos realmente?

Mientras tanto, Cazzu ha querido mantenerse alejada de la controversia, pero no ha podido evitar que se desate la teoría de que el mexicano le fue infiel a la intérprete argentina. Entre rumores, especulaciones y fotos comprometedoras, la historia se vuelve cada vez más interesante.

¿POR QUÉ GABRIEL SOTO SE COMPARA CON CHRISTIAN NODAL?

Resulta que Gabriel Soto, conocido por su papel en “Mi camino es amarte”, ha decidido abrir su corazón y comparar su relación con Irina Baeva con la polémica de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Y, como era de esperarse, el drama está servido.

Para ponerlas en contexto, Gabriel estuvo casado con Geraldine Bazan, pero poco después de su separación, ¡boom!, apareció en escena la hermosa Irina Baeva. Claro, esto desató una ola de rumores y especulaciones sobre una presunta infidelidad, a pesar de que Geraldine nunca dio indicios claros al respecto.

El querido Gabriel se siente muy identificado con lo que están viviendo Christian Nodal y Ángela Aguilar. En una reciente entrevista con el programa mexicano “Hoy” de Televisa, confesó: “Sí, [viví un proceso similar con Irina Baeva como Ángela Aguilar y Christian Nodal]. Y muchas veces la gente juzga y emite opiniones sin saber realmente qué pasa”.

Irina Baeva y Gabriel Soto están comprometidos, pero han pospuesto la boda en varias ocasiones (Foto: Gabriel Soto / Instagram)

¡Y vaya que tiene razón! La gente no se cansa de opinar sin conocer la historia completa. Gabriel continuó con su sabiduría, diciendo: “No me gusta opinar mucho de la vida de la gente. La verdad, soy partidario de que la gente sea feliz, que busque su felicidad y de que no juzguemos cosas que no sabemos a fondo cómo pasaron”.

Para cerrar con broche de oro, Gabriel añadió: “Si la gente es feliz hay que ser felices. La vida es muy corta y estamos aquí realmente para disfrutarla, para encontrar el amor y para ser felices”.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán se separaron pero tienen dos hijas en común (Foto: Geraldine Bazán / Instagram)

¿CÓMO ES SU RELACIÓN AHORA CON GERALDINE BAZÁN?

Además, como si fuera poco, Gabriel Soto aclaró que ahora tiene una muy buena relación con su exesposa, Geraldine Bazán, pues ambos están tratando de ser buenos padres de sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda.

“Somos una familia; a pesar de que no estamos juntos, pero, finalmente, estamos por el bienestar de nuestras hijas y siempre vamos a estar unidos y presentes para que eso suceda. Hemos dicho que eso va a prevalecer siempre en nuestra relación y todo por ver a nuestras hijas felices”, agregó.