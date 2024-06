Son días luctuosos en la industria de Hollywood. El reconocido actor Donald Sutherland, famoso por su papel en la franquicia de “Los juegos del hambre” falleció a los 88 años, de acuerdo a diversos medios locales. Como bien sabemos, el veterano intérprete logró estelarizar producciones de gran impacto en el cine como “Orgullo y prejuicio” y “M.A.S.H”. ¿Qué pasó exactamente con el histrión canadiense?

Junio termina con otra noticia lamentable para los amantes del cine y el arte. Donald Sutherland, uno de los actores más polifacéticos de los últimos años, falleció este jueves 20 de junio en Miami, de acuerdo a Deadline. Tenía 88 años y una gran carrera en las produciones más reconocidas de todo Hollywood.

¿DE QUÉ MURIÓ DONALD SUTHERLAND?

La noticia de la muerte de Sutherland fue confirmada por la agencia Creative Artists Agency (CAA), entidad en la que su hijo Roeg Sutherland funge el cargo de ejecutivo. En tanto, otro de sus 5 hijos también lo despidió con un emotivo mensaje en la red social X, llamada anteriormente Twitter.

Donald Sutherland, reconocido actor canadiense por su papel en "Los juegos del hambre", falleció en Miami el jueves 20 de junio. Tenía 88 años (Foto: AFP)

“Con el corazón encogido, les comunico que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido. Personalmente creo que uno de los actores más importantes de la historia del cine”, empezó el texto de despedida de Kiefer Sutherland. “Nunca se amilanó ante un papel, fuera bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía y hacía lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida”.

De momento, la agencia no ha profundizado en los detalles de su muerte, pero se conoce que el actor llevaba tiempo lidiando un tratamiento contra una enfermedad degenerativa.

ESTRELLA DE CINE Y MÁS: ¿QUIÉN ERA DONALD SUTHERLAND?

Sutherland, quien vino al mundo el 17 de julio de 1935 en Saint John, New Brunswick, mostró su espíritu de lucha desde la infancia, sobreviviendo a enfermedades severas como la polio y la fiebre reumática.

Tras estudiar ingeniería y teatro en la Universidad de Toronto, Sutherland asistió a la London Academy of Music and Dramatic Art. Su trayectoria teatral lo llevó a actuar en repertorios en Inglaterra y Escocia, y debutó en el cine con la película de terror de bajo presupuesto “Castle of the Living Dead” (1964).

A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, el fenecido actor dio vida a una vasta gama de personajes en diversos géneros. Su primer gran éxito cinematográfico llegó con “The Dirty Dozen” (1967), en la que interpretó al soldado Vernon Pinkley.

Donald Sutherland junto a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (Foto: Robyn BECK / AFP)

Un papel destacado fue en la comedia “M.A.S.H”, lanzada en 1970, donde dio vida al capitán “Hawkeye” Pierce. En 1971, actuó junto a Jane Fonda en “Klute” y participó en el filme de terror “Venecia rojo shocking” (“Don’t Look Now”) de Nicolas Roeg, considerado una obra de culto entre los aficionados al cine.