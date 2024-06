Erich Anderson fue un actor estadounidense que murió el viernes 31 de mayo, a los 65 años. Su esposa Saxon Trainor, a través de su cuenta oficial en Instagram, confirmó la muerte del intérprete y también contó cuál fue la causa de su fallecimiento. Los seguidores de la figura de televisión expresaron su tristeza por la partida de quien se ganó la atención del público en la serie “Felicity”.

“Mi esposo Erich murió esta mañana. Comparto las palabras de mi cuñado Michael O’Malley porque ahora estoy demasiado desamparado para escribir algo”, dijo Trainor en el inicio de su mensaje en redes sociales.

En el mensaje de O’Malley, se explicó más sobre las circunstancias en que falleció Anderson. Te contamos más detalles de su deceso y de su carrera en el cine y la televisión de Estados Unidos.

El actor Erich Anderson mantuvo en reserva su enfermedad (Foto: Saxon Trainor / Instagram)

¿QUIÉN FUE ERICH ANDERSON?

Erich Anderson fue un actor estadounidense, con una carrera de cuarenta años como actor, que destacó en la televisión, en especial por su papel del Dr. Edward Porter en la serie “Felicity”.

Quien fuera el padre de Keri Russell, la protagonista Felicity, estuvo en nueve episodios de la popular producción televisiva y era “tan perversamente cínico y alegre a la vez” y “muy inteligente”, de acuerdo a Eve Gordon, actriz que hizo de su esposa en la citada ficción.

El también guionista formó parte de los programas “Melrose Place”, “The Outer Limits”, “NYPD Blue”, “Bosch”, “Stark Trek: The Next Generation”, “thirtysomething”, entre otras entregas de la pantalla chica. Mientras que, en el cine, destacó en las películas “Unfaithful” y “Friday the 13th: The Final Chapter”.

¿DE QUÉ MURIÓ EL ACTOR DE “FELICITY”?

Erich Anderson murió a los 67 años el viernes 31 de mayo después de una larga batalla contra el cáncer. El actor falleció en su casa de Los Ángeles y su fallecimiento fue confirmado por su esposa, la también actriz Saxon Trainor, a través de Instagram, quien no detalló cuál fue el tipo de cáncer que padecía Anderson.

“Era un tipo inteligente y divertido, un cocinero fantástico; escribió tres novelas geniales que puedes encontrar en Amazon. Lo extrañaré, pero su calvario ha terminado”, dice el mensaje que compartió Trainor.