La salud es algo con lo que no se juega y Gabriel Soto, junto con todo su entorno, lo sabe por experiencia propia. El actor mexicano vivió uno de los peores momentos de su vida si nos referimos a temas clínicos cuando el pasado sábado 6 de julio se informó que había sido hospitalizado de emergencia con el objetivo de evitar complicaciones mayores. Sin duda, el hecho encendió las alarmas de los medios de comunicación, familiares, amigos y fanáticos, pues todos queríamos saber qué era lo que estaba sucediendo con él hasta que se informaron algunos detalles que vinculaban lo acontecido con síntomas de hipertensión arterial, algo que se debe tomar con pinzas, pues podría provocar la muerte en cualquier ser humano si es que no se controla a tiempo.

Felizmente, el querido artista de 49 años llegó a tiempo para ponerse en las manos del personal médico y así recuperarse lo más pronto posible, lo cual sucedió con el paso de las horas, aunque no fue un proceso sencillo, ya que se le obligó a permanecer bajo supervisión y, por ende, a no presentarse a las funciones del fin de semana de la obra “El precio de la fama”, que terminaron suspendiéndose. Pero bueno, lo más importante era que se encuentre bien para controlar sus síntomas y regresar a sus actividades diarias. Sin embargo, como figura pública, es consciente que se debe a sus seguidores, así que no podía dejarlos de lado y tomó la decisión de salir públicamente a dar su versión y tener un sinceramiento con las personas que lo respaldan.

Al día siguiente, el domingo 7 de julio, con un video compartido en sus historias de Instagram, el actor Gabriel Soto explicó qué había sucedido y todo lo que eso generó estando hospitalizado. Así mismo agradeció a quienes estuvieron apoyándolo a través de mensajes o comentarios. Y, como era de esperarse, esas imágenes se viralizaron en pocos minutos en las redes sociales y en los portales de información. ¿Quieres saber qué dijo exactamente?

LA REAPRICIÓN DE GABRIEL SOTO TRAS SER HOSPITALIZADO

Al comienzo de su video, Gabriel Soto explicó qué era lo que estaba pasando con él antes de ser internado de urgencia. Así mismo, tranquilizó a todos al indicar que ya se encuentra bien de salud y en casa, aunque eso no significa que está bien del todo, ya que es un tema serio que él deberá monitorear con la finalidad de que no se desencadenen nuevos episodios similares o peores en el futuro. Por lo pronto, ya todos pueden respirar con mayor tranquilidad.

“Efectivamente, el día de ayer estuve hospitalizado por un cuadro de hipertensión arterial, tenía la presión en 170-111, la cual es muy alta y derivado de eso pues dolor de pecho, falta de aire, vómito. Hablando con mi doctora me sugirió acudir a urgencias para que me estabilizara y me hicieron los estudios necesarios... Quiero decirles que ya estoy en casa, que ya estoy bien”, fueron algunas de las primeras palabras de Gabriel Soto en su comunicado compartido en las plataformas digitales.

A sabiendas que durante el fin de semana tenía unos compromisos laborales en la obra de teatro que mencioné anteriormente, el artista aprovechó la ocasión para pedir disculpas a todos aquellos que habían comprado un boleto con la finalidad de presenciar el acto, el cual no se desarrolló, pues el protagonista se encontraba hospitalizado debido al problema de salud que lo estaba afectado el pasado sábado 6 de julio.

“Quiero agradecer a mi productor y a todo el equipo de ‘El precio de la fama’; quiero pedir una disculpa al público que pagó un boleto, ahora sí que se salió de mis manos. La semana que entra estaremos dando función, nuevamente gracias por su cariño, me siento bendecido. Nos veremos el siguiente fin de semana”, indicó el novio de Irina Baeva.

¿QUÉ HABÍA PASADO CON GABRIEL SOTO?

El pasado 6 de julio, Gabriel Soto sorprendió a todos al ser hospitalizado de manera inesperada. El reconocido actor, quien actualmente protagoniza la obra teatral ‘El Precio De La Fama’, fue ingresado durante varias horas antes de recibir el alta médica. Todo preocupó a los fanáticos de su carrera, quienes esperaban saber algo más de él hasta que finalmente publicó un video al que ya hicimos referencia en los párrafos anteriores.

Según Gerardo Quiroz, productor de la obra, Soto había sido hospitalizado debido a una serie de síntomas preocupantes: experimentó episodios de vómito, presentó un pulso inestable, sufrió de hipertensión arterial y enfrentó dificultades respiratorias. De acuerdo con sus declaraciones, él le pidió que vaya a revisarse de inmediato, aunque no pensaba que el tema era tan serio como para quedarse por un tiempo considerable.

Felizmente, el hecho no pasó a mayores y quedará como una experiencia para el actor, aunque tiene que ser más responsable con lo que pueda suceder en el futuro, ya que este episodio no debe ser olvidado con facilidad, pues podría traer consecuencias del mismo nivel conforme avance el tiempo y prevenir siempre será lo más recomendable.