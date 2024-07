¡Fuerza, Gabito! Las alarmas se dispararon este último fin de semana luego de que el actor Gabriel Soto padeciera un fuerte problema de salud y tuviese que ser hospitalizado de emergencia. Según diversos periodistas y fuentes locales, el novio de Irina Baeva estaba listo para actuar en su más reciente obra, pero debido a una repentina caída tuvo que postergar el show y ser internado en el hospital más cercano.

Son horas de incertidumbre en el entorno de Gabriel Soto y compañía. Resulta que el actor mexicano de 49 años sufrió una descompensación este último sábado 6 de julio y tuvo que ser hospitalizado de emergencia. La noticia fue confirmada por Gerardo Quiroz, productor de la obra “El Precio de la Fama” que estelariza el histrión regiomontano.

Gabriel Soto se encontraba a puertas de estelarizar su obra "El Precio de la Fama" cuando sufrió una descompensación (Foto: Televisa)

De momento, las primeras impresiones y reportes de la prensa sostienen que Soto habría sufrido una recaída. Pero, ¿qué pasó exactamente?

GABRIEL SOTO SE DESCOMPENSÓ: ¿POR QUÉ EL ACTOR FUE HOSPITALIZADO?

De acuerdo al reporte de Milenio, Soto se encontraba camino a estelarizar su función de las 18:00 horas cuando los mareos y recaídas empezaron. Según su productor, “empezó a vomitar, dolor de pecho, dolor muy intenso de cabeza” fueron los detonantes que terminaron de enviar al actor al hospital.

En tanto, y para evitar riesgos, el actor de “Sortilegio” permaneció ahí debido al alto índice de la presión que padecía en ese momento. Todo hace indicar que esta recaída se dio debido a un cuadro de hipertensión arterial que sufrió.

¿CÓMO SE ENCUENTRA GABRIEL SOTO?

Se sabe también que Soto estuvo en la sección de emergencias y fue canalizado para pasar las pruebas y exámenes correspondientes. En tanto, las funciones para su obra “El Precio de la Fama” de este domingo 7 han sido postergadas.

“Primero está la salud de nuestro hermano Gabo, tengo 30 años de gozar de su amistar y es un hombre noble, trabajador”, indicó su productor a los medios.

Según el periodista Carlo Uriel, el actor fue dado de alta (Foto: X)

Por medio de su cuenta personal en X, el periodista Carlo Uriel contó que Gerardo Quiróz le notificó que Gabriel Soto estuvo dentro del hospital durante varias horas. Felizmente, fue dado de alta al promediar las 23:00 horas y ser estabilizado por completo.

De momento, no hay un reporte oficial sobre la salud del intérprete mexicano. No obstante, el propio Quiroz descarta problemas de morbilidad debido al gran cuidado que tiene Gabriel Soto con sus dietas. “Está haciendo una hora y media de ejercicio diario y yo lo había visto muy bien. Cuidamos mucho la dieta porque hay una escena de cama donde salen con poca ropa Ceci y él, y se está cuidando muchísimo. Le invito seguido unos tacos de aquí y me dice ‘Señor, usted quiere que me vea muy bien con el torso desnudo y me está engordando con sus tacos’”, finalizó.

¡Muchas fuerzas en este momento, Gabriel!

