Gala Montes es una talentosa actriz, cuyas interpretaciones en diversos proyectos le han valido el aplauso del público, no sólo en su natal México, también en diferentes partes del mundo. Debido a que su personalidad y forma de ser cautivó a mucha gente, el que menos se pregunta si tiene pareja y cuál es su historial amoroso. ¿Ansioso por saberlo? En esta nota, te contamos quiénes fueron las personas que cayeron rendidas a sus pies, al menos de las que se conocen.

Cabe precisar que la intérprete de Luzma Casillas en “El señor de los cielos” (2015-2016), además de haber hecho televisión y cine, incursionó en la música y ha participado de algunos realities como “¿Quién es la máscara?” (2021), “La Isla, Desafío en Turquía” (2023) y “La casa de los famosos México 2″ (2024), donde actualmente se encuentra compitiendo.

¿GALA MONTES TIENE PAREJA?

No. Gala Montes no tiene pareja, tal como lo reveló durante su estadía en la segunda temporada de “La casa de los famosos México 2″. Esto lo contó cuando los habitantes se encontraban en la fogata conversando.

La belleza de la actriz roba suspiros en sus millones de seguidores en redes sociales (Foto: Gala Montes / Instagram)

EL HISTORIAL AMOROSO DE GALA MONTES

A continuación, las personas con las que tuvo un romance o fue vinculada la joven actriz, quien señaló ser bisexual.

BÁRBARA ISLAS . Días antes de que Gala Montes ingrese a “La casa de los famosos México 2″, el 18 de julio de 2024, fue entrevistada por Pablo Chagra para las redes sociales del programa, donde reveló públicamente su romance con Bárbara Islas, algo que no solamente sorprendió a todos, también a la misma conductora, quien se encontraba a su lado, por lo que su incomodidad fue evidente. “Hemos estamos saliendo un tiempo, aunque ella lo niegue (…). Quítate lesbiana”, le dijo la histrionisa cuando vio la reacción de su “pareja”.

Esto decidió aclararlo en la convivencia cuando se encontraban en la fogata: “Me rompió el corazón, ya no me interesa, no comparto los mismos valores que ella. Bárbara me dijo que me apoyará [en el show], pero le dije: ‘No vengas a las galas’”. En respuesta, Islas señaló que jamás tuvieron algo.

Según Gala Islas, Bárbara Islas fue su pareja (Foto: @infiernno / Instagram)

SIAN CHIONG . El actor cubano fue vinculado con Gala Montes, pues existe mucha complicidad entre ambos. Ellos se conocen desde “La mexicana y el güero”, telenovela en la que compartieron roles. Durante su paso por la producción, los televidentes anhelaban verlos juntos, pero ellos aclararon que simplemente son amigos.

Ahora que los dos nuevamente coincidieron en “La casa de los famosos México 2″, el que menos quiere saber si entre ellos podrá nacer algo más que una simple amistad, ya que la confianza que se tienen hizo que el público otra vez sueñe con verlos juntos.

"Lo mejor está por venir", escribió Sian Chiong en agosto de 2023 (Foto: @rodorigelfoto / Instagram)