Los Juegos Olímpicos siempre atraen mucha atención, no solo por las intensas competencias, sino también por las polémicas que pueden surgir o las personalidades que participan dentro de los más de 10 mil deportistas que forman parte de este colosal evento. En París 2024, que empezó el 26 de julio, no solo ha traído de vuelta al clavadista británico que se volvió viral en Tokyo 2020 por ser un experto en el tejido, sino que ahora también ha clasificado, y resultó medallista, un actor que formó parte de “Game of Thrones” (“Juego de Tronos”). Aquí te lo presento.

Se trata de un nadador irlandés de 23 años, quien el martes 30 de julio, ha conseguido la medalla de oro en la prueba de 800 metros de natación, dejando sin opciones a sus rivales: el estadounidense Bobby Finke (plata) y el italiano Gregorio Paltrinieri (bronce). Con un tiempo de 7:38.19, se convirtió en el primer atleta irlandés en obtener la victoria en esa disciplina.

¿QUIÉN ES EL ACTOR DE “GAME OF THRONES” QUE GANÓ MEDALLA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS PARÍS 2024?

En el fascinante cruce de la ficción y la realidad, Daniel Wiffen, conocido por sus logros en el deporte, tiene una conexión especial con la famosa serie de HBO, “Game of Thrones”. Antes de convertirse en medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024, Wiffen y su hermano gemelo aparecieron como extras en uno de los episodios más emblemáticos de la serie: “Las lluvias de Castemare”, también conocido como La Boda Roja.

Daniel Wiffen como extra en el episodio "Las lluvias de Castemere" de "Game of Thrones" (Foto: Daniel Wiffen / YouTube)

En el episodio 9 de la temporada 3, los gemelos Wiffen fueron vistos sentados en un escalón mientras los Stark entraban al salón, justo antes de la infame matanza perpetrada por las familias Frey y Bolton.

“Teníamos 11, 12 años, conocimos a varios y también pudimos explorar un poco, lo cual fue genial”, rememoran los hermanos sobre su experiencia en el set en su canal de YouTube.

Pero la conexión de la familia Wiffen con “Game of Thrones” no termina ahí. Su hermana tuvo un papel con algo más de protagonismo, interpretando a Neyla, una de las hijas de Frey.

“Mi hermana consiguió un buen papel, ya que era una de las nietas de Frey (el personaje), luego nosotros hicimos nuestra parte”, añadió Daniel.

El hecho de que un medallista olímpico haya formado parte de uno de los momentos más impactantes de la televisión contemporánea es una curiosidad que añade una capa más a la increíble historia de Daniel Wiffen.