La talentosa y aclamada actriz Gena Rowlands, ganadora de dos Globos de Oro y tres Premios Emmy, fue diagnosticada con la misma enfermedad de su personaje “The Notebook”, noticia que fue dada a conocer por su hijo, el director Nick Cassavetes. Si viste la película de 2004, de seguro ya sabes a qué mal nos referimos, pero si aún lo desconoces, en esta nota te lo contamos.

Cabe mencionar que ella es una de las últimas divas de la Época de Oro de Hollywood, pues ha participado en más de cien producciones tanto en cine como televisión, que le valieron para ser nominada en dos ocasiones a los Premios Oscar; es más debido a su trabajo le entregaron un Oscar honorífico en 2015 por su trayectoria profesional.

Cuando Gena Rowlands llegó a la alfombra roja de la 88ª edición de los Oscar el 28 de febrero de 2016 en Hollywood, California (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

¿CUÁL ES LA ENFERMEDAD QUE LE DIAGNOSTICARON A GENA ROWLANDS?

En entrevista con Entertainment Weekly con motivo del 20 aniversario de su película “The Notebook”, Nick Cassavetes reveló el estado de salud de su madre: “Conseguí que mi madre interpretara a la Allie mayor, y pasamos mucho tiempo hablando sobre el Alzheimer y queriendo ser auténticos con él, y ahora, durante los últimos cinco años, ella ha tenido Alzheimer. Está en plena demencia y es una locura. Nosotros lo vivimos, ella lo interpretó y ahora nos toca a nosotros”.

Se sabe que su abuela, la actriz Lady Rowlands, también padeció de la misma enfermedad, por lo que Gena vivió en carne propia lo que era estar con alguien con alzheimer. A raíz de ello, la lucha de su madre la inspiró a interpretar a la versión adulta de la protagonista del filme, basado en la novela de Nicholas Sparks.

El director estadounidense Nick Cassavetes y su madre y actriz Gena Rowlands posan para la sesión fotográfica de la película "The Notebook", que se estrenó en el 30º Festival de Cine Americano de Deauville, el 5 de septiembre de 2004 (Foto: Mychele Daniau / AFP)

La histrionisa, cuyo verdadero nombre es Virginia Cathryn Rowlands, cumplió 94 años el 19 de junio. Ella nació en Madison, Wisconsin, en 1930. Su último papel fue Lily Harrison en 2014 con la cinta “Six Dance Lessons in Six Weeks”.

Como lo mencionamos líneas arriba, Rowlands dio vida a una mayor Allie Calhoun, el personaje principal de “The Notebook”. En una entrevista a la revista O en 2004 habló al respecto: “Pasé por eso con mi madre; y si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que me hubiera animado a hacerla. Es demasiado duro. Fue una película dura pero maravillosa”.

“El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas”, precisa Alzheimer’s Association.

Una escena de Gena Rowlands en "The Notebook" (Foto: New Line Cinema)