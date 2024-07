Gisella Aboumrad, conocida por su trabajo en la actuación y su participación en diversos reality shows, capturó la atención del público en “La isla: Desafío extremo”, un programa de competencia transmitido por Telemundo. En esta edición, la comediante se destacó no solo por su habilidad para superar los intensos desafíos físicos y psicológicos, sino también por el aura de misterio que rodea su vida personal, especialmente su estado sentimental, punto que seguramente muchos espectadores quisieran conocer.

Gisella, al igual que muchas figuras públicas, ha mantenido una estrategia de reserva respecto a su vida privada. Aunque ha estado en el ojo público durante su participación en diversos medios, ha elegido mantener un perfil bajo en cuanto a sus relaciones sentimentales. Esta actitud ha alimentado una serie de especulaciones y rumores, creando un aura de misterio que solo incrementa el interés de sus seguidores. Eso sí, hay que recordar que ella parece no haber tenido suerte en el amor por todo lo que hemos ido viendo en años anteriores

El misticismo en torno a su estado sentimental añade una capa adicional de intriga a su figura pública. A menudo, las figuras mediáticas eligen este enfoque para proteger su privacidad y para centrarse en sus carreras y proyectos. Para Aboumrad, esto ha significado que, aunque su desempeño en “La isla: Desafío extremo” fue ampliamente discutido y celebrado, su vida amorosa sigue siendo un capítulo abierto y lleno de incertidumbres. Es por ello que nos preguntamos si es que tiene o no una pareja estable en estos momentos.

¿GISELLA ABOUMRAD TIENE NOVIO?

El estado sentimental de Gisella Aboumrad sigue siendo un enigma intrigante para el público, ya que no se ha confirmado oficialmente si se encuentra en una relación o si está soltera. Esta falta de claridad ha alimentado una serie de especulaciones y rumores que circulan en los medios y entre sus seguidores. A pesar del interés y la atención que suscita, la actriz ha optado por mantener un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa, dejando a la imaginación de los demás cualquier detalle sobre su situación sentimental.

Este misterio en torno a su vida personal contribuye a un aura de intriga que solo incrementa el interés en su figura pública. La decisión de mantener su privacidad ha hecho que el tema de su estado amoroso sea un punto de conversación constante, con cada nuevo rumor o especulación atrayendo la atención de sus admiradores y medios. Mientras tanto, Aboumrad continúa enfocada en sus proyectos profesionales, específicamente en “La isla: Desafío extremo”, dejando que su vida sentimental siga siendo un misterio no resuelto.

Aquí disfrutando de un paseo en el Parque Nacional Everglades de Florida (Foto: Gisella Aboumrad / Instagram)

SU HISTORIAL AMOROSO

Sus novios la esconden

En una conversación con Alicia Machado en agosto de 2021 dentro de la primera temporada de “La casa de los famosos”, Gisella Aboumrad reveló aspectos íntimos de su vida sentimental que han sorprendido a sus seguidores. La actriz confesó que, a lo largo de sus relaciones anteriores, ha experimentado situaciones en las que sus parejas la han ocultado debido a su apariencia física. Según ella, tanto novios del medio como ajenos a él han demostrado actitudes de ocultamiento, argumentando que ella no encajaba en los estándares físicos ideales que sus familias o amigos preferirían.

Durante la charla, Gisella compartió: “A mí me ha pasado algo muy curioso; he salido con hispanos, del medio y no del medio, y me esconden porque no soy la 90-60-90 que sus mamás, sus papás o sus hermanas o sus amigos quisieran que salieran.” A pesar de estas experiencias, la actriz de ‘La suerte de Loli’ reveló que, aunque ha sido consciente de esta situación, elige no permitir que la afecte. Prefiere alejarse de relaciones que no valoran su verdadera esencia y enfatiza que su seguridad no depende de su apariencia física.

Aboumrad también expresó su desdén hacia la presión que muchas mujeres sienten respecto a su imagen, afirmando: “Mi seguridad no se basa en mi apariencia, y muchas mujeres tristemente han basado su valía en su apariencia, como que dicen: ‘yo tengo que lucir de tal manera y por eso valgo. Un día se nos va a llenar el cuerpo de celulitis, todo se va a arrugar y ¿qué queda?’” Con estas declaraciones, Gisella subraya la importancia de la autoaceptación y la autenticidad, más allá de las exigencias superficiales de la sociedad.

Fue rechazada por Pablo Montero

Uno de los momentos más polémicos en “La Casa de los Famosos” de 2021 ocurrió cuando Gisella Aboumrad, conocida como Gigi, decidió confesar sus sentimientos hacia Pablo Montero. Durante una conversación íntima entre ambos, ella se armó de valor y expresó su amor, buscando compartir con Montero lo que sentía. Nerviosa pero decidida, comenzó diciendo: “Del amor aprendí que hay que decir lo que se siente en el momento porque a veces puede ser tarde. Nunca olvides que te quiero, ha sido un bonito viaje hasta el momento”.

Sin embargo, la respuesta de Pablo Montero no fue la esperada. El actor y cantante respondió de manera distante, diciendo: “Ha sido una amistad muy bonita, muy sincera y con mucha comunicación”. A pesar de la respuesta fría, Gisella persistió y le aseguró a Montero que su confesión no era algo que no podía decir en público. Luego, le entregó un papel que decía “I love you”, esperando alguna reacción significativa. La respuesta de Pablo fue un escueto “okay”, seguido de un comentario sobre su dificultad para entender el español, sugiriendo que le resultaba más fácil expresar sus sentimientos en inglés.