Lejos de su natal Ecuador, así como de Perú, donde vivió la mayor parte de su vida y se hizo famoso, Guty Carrera ha sabido hacerse un nombre en el mundo del entretenimiento, algo que lo ha llevado a ser muy querido por el público que sigue cada uno de sus pasos. Si bien, sus seguidores están pendientes de los proyectos que forma parte para brindarle todo su apoyo, el que menos busca conocer cosas de su vida privada. Por ejemplo, una pregunta que muchos se hacen es saber si su corazón está ocupado con alguien especial y quiénes han sido sus parejas. Si tampoco lo sabes, en esta nota te lo contamos.

Cabe mencionar que él ha sido relacionado muchas veces con varias mujeres, pero solamente algunas lograron cautivarlo; aunque algunas de ellas lo acusaron de maltrato.

HISTORIAL AMOROSO DE GUTY CARRERA

A continuación, las mujeres con las que se involucró sentimentalmente Guty Carrera:

MELISSA LOZA . Entre 2013 y 2014, Guty Carrera tuvo una relación con la modelo peruana, quien es diez años mayor que él. Ambos se conocieron en “Esto es guerra”, programa en el que le regaló un anillo. Aunque su noviazgo ya tenía algunos altibajos, ellos trataron de salir adelante, pero decidieron ponerle punto final a todo, en medio de acusaciones de infidelidad contra el entonces guerrero.

Se dice que el ecuatoriano engañó a Loza con Milet Figueroa, quien también competía en el formato de telerrealidad peruano. La traición fue descubierta a través de imágenes desnudas que Carrera le envió a Figueroa, las cuales llegaron a filtrarse en televisión, algo que Guty niega hasta la actualidad.

Melissa Loza es una modelo peruana que conquistó el corazón de Guty Carrera (Foto: @jesicarandaartist / Instagram)

MILET FIGUEROA . En el programa “El valor de la verdad”, él contestó que sí le había sido infiel a Loza con Figueroa, aunque decidió aclarar todo: “Terminé con ella [Melissa] y en un lapso de 4 o 5 días salí con Millet, pero luego de esa salida volví a mi relación anterior. No le dije lo que pasó porque no estábamos”, mencionó al asegurar que al haber obviado decirle que tuvo una cita con la otra joven se tomó como una traición a su pareja.

Guty no se arrepiente de haber salido con Figueroa, al tiempo de aclarar que jamás le pasó a ella una foto íntimo, tal como sí lo hizo con Loza, de quien presume filtró las imágenes.

La peruana fue vinculada con Gutty Carrera, ya que la acusaron de ser la manzana en discordia en la relación que tenía el joven con Melissa Loza (Foto: Millet Figueroa / Instagram)

ALEJANDRA BAIGORRIA . Fue otra de las relaciones polémicas que tuvo Guty Carrera, la cual duró entre 2015 y 2016, pues fue acusado por la peruana, quien también formó parte de “Esto es guerra”, de haberla hecho vivir en una relación muy tóxica y llena de violencia psicológica y física. Ambos llegaron a denunciarse.

“Antes decía que fue el peor error de mi vida, pero hoy en día, me da pena, él me da pena. Me da pena porque veo un hombre lleno de carencias, sufrido, un hombre desorbitado, que, en vez de todas las oportunidades que ha tenido y poder ser visto de otra manera, la sigue embarrando por querer vengarse, según él, de mí”, comentó la muchacha.

La preuana tuvo un romance con Guty Carrera que terminó muy mal (Foto: Alejandra Baigorria / Instagram)

BRENDA ZAMBRANO . A mediados de 2019, Guty Carrera comenzó un romance con la mexicana. Ellos subían contenido juntos mostrándose muy enamorados; sin embargo, tras cuatro años de noviazgo, le pusieron punto final a todo. Ella contó que fue a terapia para superar los malos tratos que había vivido a su lado.

“Pinté al hombre perfecto y a la relación perfecta, todo el mundo nos amaba como pareja. Todo se fue a la mierd* porque yo ya no lo quiero, le dije que no quiero estar con él. Que estoy haciendo con un cabr** que no tiene las cosas claras, eso va para 4 años, no sabes si se quiere casar, si tener hijos, qué futuro te espera, qué quieres”, contó en una entrevista con canal de YouTube Doble G.

La mexicana fue la novia de Guty Carrera, pero todo llegó a su fin a los 4 años (Foto: Brenda Zambrano / Instagram)