El final de la temporada 2 de “House of the Dragon” ofrece una conclusión intrigante y misteriosa, cargada de simbolismo y posibles pistas para el futuro de la serie. Uno de los momentos más impactantes de este episodio ocurre en Harrenhal, un castillo que, además de su historia oscura, está cargado de elementos místicos y mágicos. En este contexto, Daemon Targaryen, interpretado por Matt Smith, se encuentra en medio de visiones y sueños profundos, y uno de estos vislumbra una figura sorprendente en un árbol Weirwood. Este instante no solo marca un giro en la narrativa de la serie, sino que también introduce un elemento que ha captado la imaginación de los fanáticos.

La imagen, sin duda alguna, causó mucho asombro en los televidentes de la aclamada serie de HBO, pero también una duda tremenda, ya que los más hinchas del programa quieren saber quién es o qué es y hasta por qué está allí. Desde la emisión del episodio final estas interrogantes han ido creciendo, así que ahora vamos a tratar de dejarte las cosas unas poco más claras.

¿QUIÉN ERA ESA EXTRAÑA FIGURA?

Esta figura con cuernos no es simplemente una ilusión o un producto de la mente perturbada de Daemon. En realidad, se trata de uno de los hombres verdes, una entidad mística que ha captado la atención de los fans y ha generado gran curiosidad sobre su significado en la narrativa. Estos seres, según la serie de libros “A Song of Ice & Fire” de George R.R. Martin, son una orden antigua y enigmática que reside en lugares mágicos como la Isla de los Rostros y, en este caso, en Harrenhal.

La presencia de los hombres verdes en Harrenhal está relacionada con la conexión mística del lugar, que, a menudo descrito como un castillo maldito, también es conocido por su vínculo con el Ojo de Dios, un sitio cargado de magia y antiguos pactos. Los hombres verdes, que fueron creados como resultado de un acuerdo entre los Primeros Hombres y los Hijos del Bosque, han estado relacionados con estos sitios de poder durante milenios.

En las adaptaciones de televisión, los hombres verdes a menudo se representan de manera menos mágica que en los libros. En “House of the Dragon”, es probable que los cuernos vistos por Daemon sean una representación de su apariencia, en lugar de una indicación de que montan alces como sugieren algunas versiones. En cualquier caso, la presencia de estos seres en Harrenhal subraya la importancia del lugar en el contexto de las visiones y eventos futuros.

Esta es la figura que Daemon ve en el capítulo final de la segunda temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿DAEMON ESTÁ VIVO?

El misterio en torno a los hombres verdes también se relaciona con la teoría de que Daemon Targaryen podría no haber muerto realmente en la Batalla sobre el Ojo de Dios. Según Alys Rivers en la serie, Daemon y su oponente, Aemond Targaryen, se enfrentan en una batalla aérea que resulta en la muerte de ambos príncipes y sus dragones. Sin embargo, el cuerpo de Daemon nunca es recuperado, lo que ha llevado a especulaciones sobre su verdadero destino.

La teoría de que Daemon podría haber sobrevivido o que su cuerpo fue recuperado por los hombres verdes cobra fuerza cuando se considera su interacción con ellos en Harrenhal. Algunos creen que los hombres verdes podrían haber retirado su cuerpo del campo de batalla para preservar su vida o para ocultar su destino. Esta posibilidad se enriquece con el hecho de que Daemon está estrechamente vinculado al Sueño de Aegon y a la preparación del reino para la Larga Noche, lo que podría explicar su conexión con estos seres místicos.

Otra especulación más radical es que Daemon podría convertirse en una especie de Cuervo de Tres Ojos. Aunque esta idea parece poco probable, dado que los Cuervos de Tres Ojos son figuras muy específicas en la mitología de “Juego de Tronos”, la conexión de Daemon con los árboles Weirwood y los hombres verdes abre la puerta a múltiples interpretaciones y posibilidades sobre su futuro.