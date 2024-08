Después de que Yoshihiro Togashi estuviera trabajando en los nuevos capítulos de “Hunter x Hunter”, los fanáticos del manga se pusieron muy contentos, toda vez que esto demostraba que la salud del mangaka había mejorado notablemente; sin embargo, la sonrisa se les borró nuevamente luego del mensaje que escribió en sus redes sociales anunciando que se encontraba mal. Debido a la preocupación que ha generado, el que menos se pregunta de qué está enfermo. En esta nota, te lo contamos.

Cabe precisar que el ilustrador japonés nació el 27 de abril de 1966; por tanto, tiene 58 años. Él debutó como mangaka a los 20 años y en marzo de 1998 lanzó “Hunter x Hunter”, que se convirtió en un verdadero éxito y que sigue vigente hasta la actualidad.

Los seguidores de "Hunter x Hunter" se volcaron a las redes sociales expresando su sentir hacia Yoshihiro Togashi (Foto: Madhouse)

LA ENFERMEDAD QUE AQUEJA A YOSHIHIRO TOGASHI, EL CREADOR DEL MANGA “HUNTER X HUNTER”

Tras haber pausado su trabajo por dos años, el mangaka regresó a las redes sociales anunciando nuevos capítulos de “Hunter x Hunter”. Aunque aparentemente todo marchaba bien, este 14 de agosto de 2024, un mensaje que escribió en su cuenta de X encendió las alarmas: “No me he sentido bien de espalda estos últimos días”.

Con esta breve frase, Yoshihiro Togashi señaló que el dolor a la espalda que sentía hace varios años ha regresado. Como se recuerda, en 2022, el mangaka reveló en una nota dirigida a sus fans que el malestar que sentía era insoportable, por lo que decidió, en aquella ocasión, darle una pausa a su trabajo, pues no podía ni sentarse.

“Hace dos años que no puedo sentarme en una silla para dibujar, pero he conseguido volver a escribir abandonando la forma tradicional de hacer las cosas. Por favor, todos, cuiden sus caderas. Hasta hace dos semanas, antes de escribir esta [carta], no podía limpiarme y tenía que ducharme cada vez [que iba al baño]. Cada movimiento me lleva entre tres y cinco veces más tiempo que a una persona instruida. La espalda es importante”, reveló en aquel momento.

Ahora no se sabe por cuánto tiempo debe descansar, pues su equipo teme que su condición física pueda empeorar.

A raíz de que sus dolores retornaron, los seguidores de “Hunter x Hunter” se muestran muy preocupados y enviaron gran cantidad de mensajes para mostrarle su apoyo: “Espero que te mejores pronto. Eres un gran artista de manga, así que cuida tu salud”, “Espero que te encuentres bien”, “El capítulo 417 es el más largo hasta ahora. Y ahora sabemos por qué, pues no te sentías bien. Cuida tu salud y no te esfuerces demasiado”, “¡Gracias por su arduo trabajo, Sr. Togashi! Por favor manténganse en buena salud” y “Maestro, no te fuerces”.

La lumbalgia es la presencia de dolor en la región lumbar. Puede durar poco tiempo e incluso volverse crónica. “Hay dos tipos: específica e inespecífica. En la primera hay presencia de dolor ocasionado por alguna enfermedad o problema estructural de la columna vertebral, o bien, dolor que irradia desde otra parte del cuerpo; en la segunda, no se puede precisar una enfermedad concreta o una causa estructural para explicar el dolor (…). Dificulta el movimiento y afecta la calidad de vida y el bienestar mental”, publica la Organización Mundial de la Salud.