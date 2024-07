La relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto siempre estuvo en medio de grandes polémicas en la farándula, incluyendo sus fallidos intentos de casarse que, por más que había hasta fecha decidida, nunca se concretaron por motivos que solo ellos y su círculo cercano sabe. Pero toda la controversia no termina con el anuncio de la ruptura de los actores, sino que continúa con las declaraciones que ellos han dado y que han sido evaluadas por Maryfer Centeno, en especial la entrevista que la rusa dio hace poco.

Como recordaremos, en redes sociales se ha publicado un comunicado, en el que se informa sobre el final del romance, presuntamente redactado y firmado por los dos actores, pero ahora hubo un giro en la historia, pues Irina Baeva ha dado una entrevista a la revista Hola México, informando que ella no firmó aquel escrito y que no fue con su consentimiento. Aquellas imágenes han sido analizadas por la experta en lenguaje corporal, quien ha llegado a una conclusión de cómo verdaderamente se siente ella.

Irina Baeva junto a Gabriel Soto, su expareja, con quien tuvo un romance de cinco años (Foto: Irina Baeva/Instagram)

¿QUÉ DIJO IRINA BAEVA EN SU ENTREVISTA?

En el video de la conversación, podemos escuchar a la famosa actriz dando algunos detalles de lo que ha estado sucediendo en torno a la separación que ha experimentado en los últimos días. Algo que no dudó en hacer fue en negar que el comunicado publicado fue firmado por ella, con lo que estaría desmintiendo a quien fuera su novio durante los últimos cinco años, pese a las idas y vueltas conocidas que tuvieron antes, Gabriel Soto.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento. Yo no lo redacté. No sé por qué mi nombre está ahí. Sí, se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, fueron sus palabras, pero no se quedaría allí, pues también descartó que todo esto ha ocurrido por una infidelidad de su parte. Es más, ella asegura que siempre es muy leal cuando está en una relación, así que no tiene por qué mirar a alguien más.

“Jamás, en ninguna de mis relaciones que he tenido, yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error, simplemente eso no existe. No hay para mí otra persona en el momento cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia. Jamás la hubo. Jamás”, sostuvo la artista de 31 años.

Este fue el comunicado que se emitió y que ahora es el centro de la polémica (Foto: IGabriel Soto / Instagram)

¿CÓMO ESTÁ IRINA BAEVA TRAS LA SEPARACIÓN DE GABRIEL SOTO?

La experta Maryfer Centeno, en sus redes sociales, se atrevió a analizar los gestos que hizo Irina Baeva en su entrevista. Luego de su evaluación, en el video que publicó se le puede sus conclusiones, dando a entender de que ella “está extremadamente mal”. Además, aseguró que hay mucha tristeza dentro de ella, la cual se está canalizando en los últimos días y que ella está lidiando con todo eso. “Irina Baeva está llena de dolor y de coraje”, añadió.

Así mismo, se fijó mucho en la mirada de sorpresa que tenía la celebridad, pues asegura que en los ojos se ve lo que de verdad sucede en el alma. Es así que revela que ella estaría demasiado triste y que aún no cree que todo esto esté pasando, más aún porque no habría sido una decisión que ella haya tomado.

“Bien dicen que los ojos son la ventana del alma, quiero que veas esta mirada de sorpresa todavía, de ‘no puedo creerlo’. Nota como mira hacia otro lado, desconcertada, buscando respuestas, preocupada sin duda alguna luce Irina. Luce triste, luce incómoda, sin duda alguna es un duelo. Creo que queda más que claro que no fue su decisión, que no hubo aprobación de su parte para el comunicado. Me parece que hay congruencia. Su rostro es de mucho dolor”, dijo la experta.