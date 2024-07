Por un lado, Gabriel Soto publicó un comunicado dando a conocer el final de su relación con Irina Baeva, incluso firmado por ella, mientras que por otro, la actriz rusa aseguró que ese escrito fue compartido sin su consentimiento y que no lo redactó como para que esté su nombre allí. Todo lo que envuelve la atmósfera entre los dos artistas y su ruptura está dando mucho de qué hablar y más ahora por unas revelaciones en contra de la nacida en tierras europeas, que han llamado muchísimo la atención y hasta la indignación por parte de un sector de la opinión pública, pero, ¿será verdad todo esto?

Lo que ha sucedido es que Gustavo Adolfo Infante, conductor del programa “Sale el sol”, frente a cámaras informó unos datos que le llegaron en exclusiva acerca de un punto muy fuerte que habría estado aconteciendo dentro de la relación entre los dos actores mencionados. Y es que, como se menciona en el titular de esta nota, el periodista aseguró que Baeva habría tratado mal a las hijas de su pareja, quienes fueron fruto de su anterior relación con Geraldine Bazán, reconocida actriz de telenovela, al igual que los protagonistas de este culebrón que está de candela en la farándula mexicana y latinoamericana.

¿QUÉ HABRÍA PASADO ENTRE IRINA BAEVA Y LAS HIJAS DE GABRIEL SOTO?

Como todos sabemos, Gabriel Soto tiene dos hijas que aún son menores de edad: Elissa Marie y Alexa Miranda. Ellas, debido a que sus papás no están unidos en una relación, tienen que pasar tiempo con los dos, lo cual ha debido ser consensuado en los acuerdos de separación. Por ello, es lógico que ambas chiquitas hayan tenido que estar en la casa del actor mexicano y, por ende, compartiendo también en algún punto con su entonces pareja, la rusa Irina Baeva, quien es la figura protagónica de este artículo y de las críticas.

Después de dejar claro ese punto, ahora paso a contarte lo que el conductor Gustavo Adolfo Infante dijo en el programa en el que participa. De acuerdo con sus declaraciones dadas en forma de conversación a sus compañeras de set, Joanna Vega Biestro y Ana Maria Alvarado, la ahora exnovia de Gabriel Soto habría tratado mal a las niñas en reiteradas oportunidades, algo que no fue soportado por el galán de televisión, quien finalmente se cansó. Es más, ahora se especula que esa podría haber sido la causa principal del final del romance de esta pareja, que era una de las más mediáticas de todo México.

“Ustedes son mamás, yo soy papá y yo pregunto si alguien trata mal a tu hija, ¿cómo vas a responder? Ok; eso pasó”, fueron las palabras del presentador, quien además indicó que fuentes anómicas le dieron a conocer que el romance entre los dos actores ya había llegado a su final hace cuatro meses y que incluso ya no estaban durmiendo en la misma cama, tal y como lo hacían cuando estaban dentro de una relación que parecía que iba a llegar al altar.

“Tenían cuatro meses durmiendo en habitaciones separadas, entonces si la señora Irina Baeva dice que no sé qué pasó porque estábamos juntos, está mintiendo. Me dicen que es muy histérica y de muy mal carácter. Cada vez que iban las hijas de Gabriel las trataba mal y Gabriel no soportó eso”, continuó expresando el conductor del show.

Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos implicados en este culebrón, ni Irina Baeva, ni Gabriel Soto, han dado declaraciones públicas al respecto, ni tampoco han hecho alguna publicación para desmentir o confirmar esa información que salió a la luz.