“It Ends with Us” era uno de los estrenos más esperados del 2024 y, aunque la adaptación cinematográfica de la popular novela de Colleen Hoover ha recibido buenas críticas y un sólido recibimiento en taquilla, el drama entre Blake Lively y Justin Baldoni ha eclipsado parte del revuelo. Aunque hasta ahora los protagonistas no han emitido un pronunciamiento oficial, los rumores en redes sociales sugieren que las tensiones durante la producción fueron tan intensas que Baldoni podría no querer ver a la ex “Gossip Girl” ni en pintura. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió detrás de cámaras? Aquí te contamos todos los detalles.

Justin Baldoni, quien interpreta a Ryle Kincaid y también dirige la película, tenía la intención de llevar esta dura historia sobre violencia doméstica a la pantalla tras leer la novela en 2016.

La historia sigue a Lily Bloom, quien tras haber sido testigo del abuso de su madre por parte de su padre en su niñez, se muda a Boston para abrir una floristería. Allí, conoce al neurocirujano Ryle Kincaid y se enamoran, pero su relación pronto se torna abusiva.

Baldoni adquirió los derechos del libro en 2019 con la intención de dirigir la adaptación. Sin embargo, cuando Baldoni y Hoover comenzaron una correspondencia por correo electrónico, Hoover le sugirió que considerara también el papel de Ryle, una idea que Baldoni aceptó con entusiasmo.

¿POR QUÉ SE DICE QUE JUSTIN BALDONI Y BLAKE LIVELY ESTÁN PELEADO?

La chispa que encendió estos rumores se encendió durante el estreno mundial de “It Ends With Us” en Nueva York el 6 de agosto. Los astutos detectives de las redes sociales notaron algo curioso: mientras que Lively posaba sonriente con sus coprotagonistas para un aluvión de fotos, Baldoni estaba notablemente ausente en el foco de las cámaras.

¡Y eso no es todo! El director ni siquiera apareció en las instantáneas junto al elenco, un detalle que no pasó desapercibido para los fans más observadores.

El misterio se profundizó cuando los entusiastas de Instagram hicieron un descubrimiento jugoso: Lively sigue a todos los miembros del elenco menos a Baldoni. ¿Coincidencia? No lo parece. En contraste, Baldoni sigue a todo el grupo.

Y para añadirle más picante al asunto, mientras Baldoni ofreció la mayoría de sus entrevistas en solitario, el resto del elenco se agrupó para responder preguntas en conjunto. Los seguidores se dieron cuenta de que, cuando se trataba de Baldoni, Lively y Jenny Slate parecían jugar al escondite con las respuestas.

¿QUÉ HAN DICHO JUSTIN BALDONI Y BLAKE LIVELY?

Aunque ni Blake Lively ni Justin Baldoni han abordado directamente los rumores de una disputa, ambos han compartido algunos detalles interesantes sobre su experiencia trabajando en “It Ends With Us”.

Baldoni, quien dirigió y actuó en la película, ha hablado abiertamente sobre los desafíos de manejar ambos roles. En una entrevista con Today el 9 de agosto, mencionó: “Cada película es un milagro. Y luego, por supuesto, estás lidiando con personalidades complejas y tratando de que todos estén en la misma página con la misma visión. Y siempre se cometen errores, y luego descubres cómo superarlos”. También reconoció, “No tienes que escuchar a todo el mundo y eso no sucedió todo el tiempo”, señalando que hubo momentos en los que se sintió apartado del proceso.

¿Esto significa que, aunque era el director, alguien en el proyecto usurpó su puesto como el que tenía la última decisión? ¿Era esta persona Blake Lively?

En una conversación con Access Hollywood el 7 de agosto, Baldoni comentó: “Ella se involucró muchísimo y realmente hizo que la película fuera mejor. Hubo muchas ocasiones en las que, honestamente, traté de no interferir y dejar que ella tomara la iniciativa”.

Este comentario podría interpretarse como un reconocimiento de la influencia de Lively en el proyecto, aunque algunos podrían verlo como una forma de insinuar que ella tomó un rol más prominente del que se esperaba. Y al parecer, no solo ella, sino también su esposo, Ryan Reynolds.

El actor canadiense-estadounidense Ryan Reynolds y su esposa, la actriz estadounidense Blake Lively, asisten al estreno en Nueva York de "It Ends With Us" en AMC Lincoln Square en Nueva York, el 6 de agosto de 2024. (Foto de Charly TRIBALLEAU / AFP)

En el estreno mundial en Nueva York, Lively contó a E!: “La icónica escena de la azotea, en realidad la escribió mi marido. Nadie lo sabe, pero tú sí. Pero él la escribió. Trabaja en todo lo que yo hago, yo trabajo en todo lo que él hace. Así que sus victorias, sus celebraciones son mías y las mías son suyas. Quiero decir, él está en toda esta película”.