Jainer Moisés Pinedo Vargas, más conocido en redes sociales como el “Ingeniero Bailarín”, falleció este domingo 18 de agosto en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud, en Chiclayo, con tan solo 34 años. La causa de su muerte fue el dengue, una enfermedad transmitida por mosquitos que contrajo semanas antes y que lo obligó a ser internado en el centro médico. Aunque los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, las complicaciones de esta enfermedad resultaron ser demasiado graves. Antes de partir, Jainer dejó un especial video para sus seguidores, mostrando su fortaleza y amor por la vida hasta el último momento.

Jainer saltó a la fama en 2021 gracias a TikTok, donde su talento para el baile lo llevó a crear una coreografía que se volvió viral. Esta coreografía fue para la canción ‘No sé’ de la banda Explosión de Iquitos, y rápidamente captó la atención de miles de usuarios. Su estilo único y carisma lo convirtieron en una figura muy querida y popular en la plataforma, donde compartía su pasión por la danza con sus seguidores.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Red Prestacional Lambayeque de EsSalud a través de un comunicado oficial. En el mensaje, expresaron su profundo pesar por la pérdida de Jainer, reconociendo el impacto que su partida ha tenido tanto en su comunidad como en todos aquellos que lo seguían en redes sociales.

Jainer Pinedo contrajo dengue durante un viaje en la región Amazonas (Foto: Jainer Pinedo / Instagram)

EL ÚLTIMO MENSAJE DE JAINER PINEDO EN EL HOSPITAL

El último mensaje de Jainer Pinedo en el hospital fue un reflejo de su espíritu inquebrantable y su deseo de compartir con sus seguidores hasta el último momento.

El 1 de agosto, aproximadamente dos semanas antes de su fallecimiento, Jainer decidió grabar un TikTok en el que detalló su estado de salud con la misma energía que lo caracterizaba. A pesar de estar luchando contra una grave enfermedad, se le vio bailando, mostrando su optimismo y fortaleza a pesar de las adversidades.

En su video, que también compartió en Instagram, Jainer comentó que, aunque solo tenía un 20% de energía, todavía podía moverse.

Con su característico humor, escribió en la descripción: “Hace tiempo quería hacer este trend, pero no se podía. Ahora con 20% de energía se puede hacer. Enfermo que no baila no muere”.

Sus palabras y su actitud fueron un testimonio de su valentía, a pesar de que su situación empeoraba. El 14 de agosto, Jainer fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo.

Lamentablemente, las complicaciones del dengue se agravaron cuando desarrolló neumonía, lo que derivó en un derrame pleural y la acumulación de líquido en sus pulmones, complicaciones que finalmente le arrebataron la vida.