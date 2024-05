Con solo 24 años, el actor Jason Romo es una de las grandes atracciones de la tercera temporada de “Top Chef VIP”, no solo por su presencia en televisión y el contenido que da al reality show, sino también —y principalmente— porque parece haber iniciado una especie de coqueteo con Alicia Machado. Si bien no es la primera vez que surge el amor entre dos participantes del programa de cocina, lo llamativo en este dúo es que la venezolana es 23 años mayor que él, aunque eso parece no importarles por el momento.

Al saber eso, es normal que el público esté interesado en saber qué pasará con ambos, pero también les genera curiosidad conocer un poco más de ellos, principalmente de quien se conoce menos, es decir, de Jason Romo. Es por ello que muchos televidentes se preguntan por cómo está en corazón del joven artista y quiénes han sido las personas que, alguna vez, le hicieron sentir un amor tan grande para formar una relación, por lo que ahora abriremos su historial amoroso.

¿JASON ROMO ACTUALMENTE TIENE NOVIA?

Por todo lo que se ve en el reality show “Top Chef VIP”, entendemos que actualmente Jason Romo no tiene una novia, ya que está en constantes coqueteos con la exreina de belleza Alicia Machado, que es mucho mayor que él. Sin embargo, esta no sería la primera vez que tiene un romance con una mujer mayor, aunque sí es preciso manifestar que en esa anterior oportunidad la diferencia no era tanto.

¿QUIÉNES HAN SIDO LAS NOVIAS DE JASON ROMO?

Literalmente, este joven actor parece andar por la sombrita y mantener sus cosas privadas lejos de los lentes de las cámaras y las redes sociales, ya que, en los últimos años, solo se le ha conocido una novia oficial, aunque sabemos que no ha sido la única, ya que luego él mismo reveló que estaba en una relación romántica con alguien sin dar mayores detalles.

Bárbara Islas

En 2020 todos nos enteramos de que Jason Romo había iniciado un romance con la también actriz Bárbara Islas, quien es mayor que él por seis años. De acuerdo con lo expresado por ella, se conocieron en el rodaje de “Soletro con hijos” y el romance surgió en marzo de ese año, cuando iniciaron las cuarentenas por la pandemia, por lo que ambos fueron el soporte del otro en esos complicados momentos.

Barbara Islas tuvo una relación sentimental con Jason Romo, pero no se sabe por cuánto tiempo (Foto: Bárbara Islas / Instagram)

Sus momentos en redes sociales

Por aquel entonces, ambos actores solían compartir de vez en cuando publicaciones en las redes sociales, las cuales se eliminaron cuando rompieron. Eso sí, no se sabe cuándo sucedió eso porque no dieron a conocer la noticia a sus fanáticos, simplemente cada uno tomó su camino. Si bien se borraron esos posts, hay algunos que siguen por allí.

Enamorado en 2022

En noviembre de 2022, Jason Romo concedió una entrevista al medio Al Punto Noticias, en la que habló de varios temas, incluyendo su vida sentimental. Y es que, según lo hablado en ese momento, él estaba enamorado y con el corazón ocuparo, pero la situación era muy complicada. Luego de eso, no se supo nada relacionado con una nueva relación, hasta ahora que parece estar enamorado de Alicia Machado, aunque aún es muy pronto afirmarlo al 100%.

ALICIA MACHADO HABLA SOBRE JASON ROMO

Debido a que el acercamiento entre los dos actores ha surgido en “Top Chef VIP”, es evidente que todo quede registrado y que alguno de los dos ofrezca entrevistas hablando de ello en los programas de Telemundo. Por ejemplo, Alicia Machado ha hablado sin tapujos de Jason Romo y lo que podría estar pasando o no entre los dos, lo que nos deja entender que podría haber un romance entre los dos en el futuro.

“Yo me identifiqué mucho con él porque somos muy parecidos. El amor todo lo puede. Yo creo que ni él sabe lo que le pasa conmigo, ni yo tampoco”, manifestó en el reality show conducido por la colombiana Carmen Villalobos.