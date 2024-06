Durante semanas, los rumores han circulado de que Jennifer López y Ben Affleck estaban a punto de divorciarse. Ninguno de los dos ha salido a aclarar la situación públicamente, dejando a todos preguntándose qué está ocurriendo realmente. Con tantas especulaciones, parece que aquí hay un gato encerrado. En medio de este mar de opiniones, una teoría en particular ha captado la atención, planteando una idea singular e interesante sobre la posible ruptura.

Según informes, la pareja vive en casas separadas y está tratando de vender su mansión de Beverly Hills, valorada en 60 millones de dólares. Este movimiento ha levantado muchas cejas y ha intensificado las sospechas de una separación inminente.

A pesar del silencio ante las especulaciones, Jennifer y Ben formaron un frente unido cuando fueron vistos tomados de la mano en la graduación de Violet, la hija de Ben, el 30 de mayo. Esta aparición pública ha dejado a muchos confundidos sobre el estado real de su relación, pero una cosa es segura: hay algo más que lo que se ve a simple vista en este drama de Hollywood.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se lucieron juntos durante la graduación de la hija del actor (Foto: The Grosby Group)

¿POR QUÉ HABRÍAN TERMINADO JLO Y BEN AFFLECK SEGÚN EL DR. DREW?

Los rumores de ruptura de Jennifer López y Ben Affleck ha dejado a todos perplejos, y ahora el famoso presentador de televisión y especialista en adicciones, Dr. Drew, nos ofrece una perspectiva intrigante sobre lo que podría haber llevado a esta separación.

En el último episodio de “TMZ Investiga”, titulado “JLo y Ben: Señales de advertencia omitidas”, Dr. Drew, conocido por sus francas opiniones y su experiencia en el campo de las adicciones, sugirió que la “adicción al amor” de JLo podría ser la culpable del desmoronamiento de su matrimonio. Durante el programa, que se emitió el domingo por la noche, el doctor de 65 años compartió sus pensamientos sobre el fracaso de la relación entre estas dos estrellas.

Según Dr. Drew, las características de la adicción al amor incluyen la falta de grandes límites personales, una tendencia a dejarse atrapar rápidamente en las relaciones, y una incapacidad para salir una vez que se ha enamorado de alguien. “Se enamoran de la gente y una vez que entran, no pueden salir”, explicó.

En otras palabras, ¿se apresuró demasiado en retomar su relación con Ben Affleck?

¿JENNIFER LÓPEZ REALMENTE TIENE ADICCIÓN AL AMOR?

Bueno, eso no podemos asegurarlo, pero lo cierto es que la cantante de temas como “Jenny from the Block” ha pasado por el altar en varias ocasiones. Jennifer López, la estrella con un historial amoroso bastante movido, ha estado vinculada a muchos hombres a lo largo de los años y se ha casado cuatro veces. Vamos a dar un repaso a su tumultuosa vida amorosa para ver si hay algo de verdad en las insinuaciones del Dr. Drew sobre su posible “adicción al amor”.

En 1997, Jennifer se casó con el productor Ojani Noa, pero este primer matrimonio duró menos de un año. Poco después, comenzó una relación con el ahora controversial Sean ‘Diddy’ Combs, pero tomaron caminos separados en 2001 después de dos años de noviazgo. En 2001, no perdió el tiempo y rápidamente se casó con el bailarín Cris Judd, pero este matrimonio también fue breve, terminando en 2002. Su relación con Ben Affleck comenzó poco después y, aunque se comprometieron rápidamente, lo dejaron en 2004 justo antes de llegar al altar.

Después de la separación con Ben, JLo intercambió votos con Marc Anthony en 2004. Este matrimonio duró más de seis años y tuvieron dos hijos juntos antes de anunciar su separación en 2011. Pero, como siempre, Jennifer no estuvo soltera por mucho tiempo y apenas cuatro meses después, comenzó una relación con el bailarín Beau ‘Casper’ Smart. Avanzando a 2017, Jennifer estaba saliendo con Alex Rodríguez, y para 2019, ya se estaban preparando para casarse. Sin embargo, en 2021 cancelaron la boda y anunciaron su separación. Poco después, JLo se reconcilió con Ben Affleck y las dos estrellas se casaron en Las Vegas en julio de 2022.

¿Adicción al amor? Quizás sea una forma romántica de describir una vida llena de apasionadas relaciones y decisiones impulsivas. Aunque no podemos afirmar categóricamente que Jennifer tenga una adicción al amor, su historial sugiere que ciertamente no le teme a lanzarse de lleno en nuevas relaciones.

Si te interesan las últimas noticias sobre celebridades, quizás podrían gustarte estas notas que he escrito para Mag.